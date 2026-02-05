Máy hút bụi công nghiệp IVM 60/30 M Z22
Tính năng và ưu điểm
Quạt gió kênh phụ chống hao mòn
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng khí (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Lực hút (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Dung tích thùng chứa (l)
|60
|Công suất đầu vào định mức (kW)
|3
|Loại hút bụi
|Điện
|Đường kính của kết nối
|DN 70
|Đường kính của phụ kiện
|DN 50
|Độ ồn (dB(A))
|79
|Loại bụi lọc chính
|M
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|102
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|102,774
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Thiết bị
- Có bao gồm phụ kiện: không