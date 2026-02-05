Máy hút bụi công nghiệp IVM 60/30 M Z22

Tính năng và ưu điểm
Quạt gió kênh phụ chống hao mòn
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số pha (Ph) 3
Điện áp (V) 400
Tần số (Hz) 50
Lưu lượng khí (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Lực hút (mbar/kPa) 286 / 28,6
Dung tích thùng chứa (l) 60
Công suất đầu vào định mức (kW) 3
Loại hút bụi Điện
Đường kính của kết nối DN 70
Đường kính của phụ kiện DN 50
Độ ồn (dB(A)) 79
Loại bụi lọc chính M
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) 102
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 102,774
Kích thước (D x R x C) (mm) 1040 x 680 x 1840

Thiết bị

  • Có bao gồm phụ kiện: không
Videos
Phụ kiện