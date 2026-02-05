Máy hút bụi công nghiệp IVS 100/55 M Z22
IVS 100/55 M Z22 là máy hút bụi công nghiệp công suất lớn 5,5 KW và hoạt động liên tục 24 giờ. Được trang bị bộ lọc bụi cấp M và có khả năng hoạt động khu vực chống cháy nổ một cách an toàn.
Để hút bụi một cách an toàn với số lượng rất lớn bụi có hại cho sức khỏe, với chứng chỉ loại bụi M và cũng được phép sử dụng trong Ex Zone 22: máy hút bụi công nghiệp siêu cấp IVS 100/55 M Z22 của chúng tôi với quạt thổi kênh bên 5,5 kW mạnh mẽ. Máy hiệu quả cao (IE2) phù hợp cho cả việc sử dụng liên tục tại chỗ và di động, đồng thời nhờ chức năng khởi động mềm tích hợp, thậm chí có thể vận hành bằng cách sử dụng ổ cắm điện công nghiệp 16-amp thông thường. Máy lắc bộ lọc ngang với hộp số đảm bảo làm sạch tối ưu bộ lọc hình sao lớn được M phê duyệt, theo đó hộp số để truyền lực mục tiêu luôn tạo ra kết quả làm sạch bộ lọc tốt như nhau, bất kể lực tác dụng của người dùng là bao nhiêu. Cơ chế đặt xuống của bình chứa bằng thép không gỉ 100 lít cũng củng cố tính thân thiện với người dùng của máy. Khái niệm thông minh được hoàn thiện bằng nhiều tùy chọn để lưu trữ phụ kiện một cách an toàn.
Tính năng và ưu điểm
Quạt gió kênh phụ chống hao mòn
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng khí (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Lực hút (mbar/kPa)
|240 / 24
|Dung tích thùng chứa (l)
|100
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất đầu vào định mức (kW)
|5,5
|Loại hút bụi
|Điện
|Đường kính của kết nối
|DN 70
|Đường kính của phụ kiện
|DN 70 DN 50
|Độ ồn (dB(A))
|77
|Loại bụi lọc chính
|M
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|157
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|157,862
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Thiết bị
- Có bao gồm phụ kiện: không