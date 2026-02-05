Để hút bụi một cách an toàn với số lượng rất lớn bụi có hại cho sức khỏe, với chứng chỉ loại bụi M và cũng được phép sử dụng trong Ex Zone 22: máy hút bụi công nghiệp siêu cấp IVS 100/55 M Z22 của chúng tôi với quạt thổi kênh bên 5,5 kW mạnh mẽ. Máy hiệu quả cao (IE2) phù hợp cho cả việc sử dụng liên tục tại chỗ và di động, đồng thời nhờ chức năng khởi động mềm tích hợp, thậm chí có thể vận hành bằng cách sử dụng ổ cắm điện công nghiệp 16-amp thông thường. Máy lắc bộ lọc ngang với hộp số đảm bảo làm sạch tối ưu bộ lọc hình sao lớn được M phê duyệt, theo đó hộp số để truyền lực mục tiêu luôn tạo ra kết quả làm sạch bộ lọc tốt như nhau, bất kể lực tác dụng của người dùng là bao nhiêu. Cơ chế đặt xuống của bình chứa bằng thép không gỉ 100 lít cũng củng cố tính thân thiện với người dùng của máy. Khái niệm thông minh được hoàn thiện bằng nhiều tùy chọn để lưu trữ phụ kiện một cách an toàn.