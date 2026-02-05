Thích hợp cho khu 22 Máy hút bụi IVS Ex đảm bảo mức độ an toàn cao nhất nhờ công nghệ mới nhất. Khả năng hút bụi đáng tin cậy đối với các chất có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe như bụi nổ. Máy hút bụi IVS Ex đảm bảo mức độ an toàn cao nhất nhờ công nghệ mới nhất. Khả năng hút bụi đáng tin cậy đối với các chất có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe như bụi nổ.

Khởi động mềm tiết kiệm điện Dòng điện khởi động thấp ngăn chặn sự sụt giảm điện áp nguồn điện. Đỉnh năng lượng thấp đảm bảo chi phí năng lượng thấp hơn. Chỉ cần bảo vệ cầu chì máy thấp. (Lên đến 5,5 A, cầu chì bảo vệ 16 A là đủ.)