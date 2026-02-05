Máy hút bụi công nghiệp IVS 100/75 M Z22 *EU
Tính năng và ưu điểm
Thích hợp cho khu 22Máy hút bụi IVS Ex đảm bảo mức độ an toàn cao nhất nhờ công nghệ mới nhất. Khả năng hút bụi đáng tin cậy đối với các chất có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe như bụi nổ.
Khởi động mềm tiết kiệm điệnDòng điện khởi động thấp ngăn chặn sự sụt giảm điện áp nguồn điện. Đỉnh năng lượng thấp đảm bảo chi phí năng lượng thấp hơn. Chỉ cần bảo vệ cầu chì máy thấp. (Lên đến 5,5 A, cầu chì bảo vệ 16 A là đủ.)
Cơ chế thiết lập thân thiện với người dùngTháo thùng chứa dễ dàng và tiết kiệm thời gian trực tiếp trên tay cầm. Tay cầm thùng chứa thực tế đóng vai trò hỗ trợ kéo và đẩy máy đến điểm đổ. Con lăn công nghiệp lớn đảm bảo tính di động tối đa ngay cả trên sàn không bằng phẳng và chịu tải nặng.
Hoạt động ngang của hệ thống làm sạch bộ lọc
- Bất kể nguồn lực được tác dụng bởi người dùng là mạnh hay yếu, hộp số đảm bảo kết quả làm sạch nhất quán.
- Thời gian sử dụng của bộ lọc lâu hơn do được làm sạch thường xuyên hơn và truyền năng lượng định lượng tới bộ lọc.
Hệ thống điều khiển thân thiện với người dùng
- Móc treo ống và ngăn chứa phụ kiện đảm bảo tiếp cận dụng cụ nhanh chóng và cất giữ gọn gàng.
- Móc treo tích hợp để lưu trữ cáp an toàn.
Bộ điều khiển tùy chọn
- Điều khiển từ xa vô tuyến tùy chọn để vận hành máy từ khoảng cách lên tới 100 m.
- Vận hành máy tiện lợi, tiết kiệm thời gian chỉ với một chuyển động tịnh tiến.
- Sử dụng không gian tối ưu: máy hút bụi có thể được cất giữ ở những khu vực không sử dụng hoặc an toàn.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|3
|Điện áp (V)
|400
|Tần số (Hz)
|50
|Lưu lượng khí (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Lực hút (mbar/kPa)
|290 / 29
|Dung tích thùng chứa (l)
|100
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất đầu vào định mức (kW)
|7,5
|Loại hút bụi
|Điện
|Đường kính của kết nối
|DN 70
|Đường kính của phụ kiện
|DN 70 DN 50
|Độ ồn (dB(A))
|73
|Loại bụi lọc chính
|M
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|180
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|180,862
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Thiết bị
- Có bao gồm phụ kiện: không