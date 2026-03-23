Máy đĩa đơn BDS 43/150 C Classic with tank
BDS 43/150 C Classic là máy chà sàn đơn rất mạnh mẽ dành cho các ứng dụng làm sạch sàn đa dạng. Với đầu chà không cần bảo trì và động cơ 1.500 watt mạnh mẽ.
Máy chà sàn đơn mạnh mẽ BDS 43/150 C Classic của chúng tôi mang lại tỷ lệ giữa hiệu suất và giá cả tuyệt vời và rất linh hoạt để làm sạch sàn kỹ lưỡng. Với động cơ 1.500 watt mạnh mẽ, nó phù hợp cho cả sàn cứng và đàn hồi cũng như sàn thảm hoặc dùng để chà nhám sàn gỗ bị mòn. Với chiều rộng làm việc 430 mm, nó lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng trong lĩnh vực làm sạch sàn, với đầu chà không cần bảo trì được chế tạo bằng bánh răng kim loại cứng đảm bảo tuổi thọ dài, ít mài mòn hơn và chi phí bảo trì thấp hơn. Một mâm gắn pad và bàn chải đĩa cũng được cung cấp kèm theo máy.
Tính năng và ưu điểm
Mô-tơ mạnh mẽThiết kế cực kỳ bền bỉ. Mạnh mẽ cho nhiều loại ứng dụng Chi phí vận hàng và bảo trì thấp
Đầu chà sàn chắc chắnBánh răng bằng kim loại cứng. Ít hao mòn và chi phí bảo trì thấp hơn so với thiết bị dùng dây cu-roa. Mô-men xoắn cao hơn. Độ ổn thấp, bền và không cần bảo dưỡng.
Vận hành đơn giảnTiện lợi và dễ xử lý Vận hành cân bằng và yên tĩnh tuyệt đối.
Ổ cắm bổ sung
- Kết nối với phụ kiện hút để giảm tải bụi.
- Tăng hiệu suất làm sạch.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Nguồn vận hành
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|430
|Chiều cao vận hành (mm)
|90
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|150
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg)
|30 / 43
|Độ ồn (dB(A))
|63
|Điện áp (V)
|220 - 240
|Tần số (Hz)
|50
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|53,1
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|590 x 410 x 1200
Scope of supply
- Bình chứa: 10 l
- Mâm gắn pad
- Bàn chải đĩa / pad: 1 Unit
Thiết bị
- Nguồn vận hành
Khu vực ứng dụng
- Hoàn hảo cho các đơn vị vệ sinh công nghiệp dùng để sử dụng trong các tòa nhà hoặc văn phòng công cộng.
- Làm sạch toàn diện tất cả các loại sàn - từ bề mặt sàn cứng đến thảm