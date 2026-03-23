Máy làm sạch cầu thang BD 17/5 C
Máy chà sàn nhỏ gọn, vận hành bằng nguồn điện với kỹ thuật đĩa chà, gội, đánh bóng và kết tinh các khu vực nhỏ khác nhau như bậc thềm hoặc bệ cửa sổ.
Nhờ kích thước nhỏ gọn (33 cm x 17-20 cm x 29 cm), máy chà sàn BD 17/5 C cũng có thể được sử dụng trên những khu vực không thể sử dụng máy làm sạch cổ điển do kích thước và việc làm sạch bằng tay vẫn còn tốn kém. Các nhà thầu dịch vụ xây dựng, người sử dụng mục đích thương mại hoặc cho thành phố, những người làm việc với các tài sản như vậy, tìm giải pháp thích hợp với máy này. Các yếu tố vận hành dễ tiếp cận ở bên cạnh đảm bảo xử lý nhanh chóng và thoải mái. Với bộ điều khiển tốc độ quay (0 - 450 vòng/phút) và các phụ kiện tương ứng, máy có thể được điều chỉnh tối ưu cho các tình huống làm sạch tương ứng: ví dụ như làm sạch sâu, kết tinh hoặc đánh bóng các khu vực cứng hoặc khu vực trải thảm gội. Đặc biệt đối với vệ sinh cầu thang, việc làm sạch đồng thời các khu vực ngang và dọc là một sự dễ chịu giúp tiết kiệm thời gian, năng lượng và chi phí. Vỏ của máy được làm từ nhựa cứng cáp, chống va đập. Bàn chải đĩa hoặc miếng pad dẫn động có thể dễ dàng thay đổi trong vòng vài giây. Nhờ có hai tay cầm, chiếc máy nặng 5 kg có thể được dẫn hướng và vận hành một cách an toàn.
Tính năng và ưu điểm
Nhẹ và nhỏ gọnPhù hợp với các khu vực nhỏ hẹp như cầu thang hoặc bệ cửa sổ Dễ dàngdi chuyển
Tốc độ quy địnhTốc độ có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhiệm vụ làm sạch.
Bàn chải góc cạnh có sẵn dạng tùy chọn thêmCho phép vệ sinh các góc cạnh (với loại bàn chải góc tùy chọn cho phép làm sạch đồng thời theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang)
Các linh kiện chất lượng cao
- Thiết bị hầu như không cần phải bảo trì.
Nhiều loại phụ kiện
- Đa năng
- Các loại bàn chải với độ cứng và đường kính khác nhau. Có thể dùng để làm sạch thảm
- Các tấm pad và mâm gắn pad dùng để xử lý các mặt sàn trơn nhẵn.
Bộ điều khiển dễ sử dụng
- Rõ ràng và dễ sử dụng
Tất cả chúng đều có thể tháo rời các phụ kiện
- Lưu trữ tiết kiệm không gian
Có thể sử dụng theo phương thẳng đứng hoặc nằm ngang
- Linh hoạt hơn: Làm sạch các bề mặt nằm ngang (chẳng hạn như cầu thang hoặc bậu cửa sổ) cũng như các bề mặt thẳng đứng (như tường).
Có thể gắn thêm thùng chứa
- Điều kiện thuận lợi làm việc trên mặt đất (tùy chọn có sẵn)
Bàn chải và mâm gắn pad có thể thay thế dễ dàng
- Điều chỉnh nhanh chóng, dễ dàng để phù hợp với các nhiệm vụ làm sạch cụ thể
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Nguồn vận hành
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|170 - 200
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|450
|Độ ồn (dB(A))
|69
|Điện áp (V)
|220 - 230
|Tần số (Hz)
|50 - 60
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|5,6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|330 x 136 x 290
Thiết bị
- Tốc độ bàn chải có thể điều chỉnh
- Nguồn vận hành
- Bình chứa, tùy chọn: 2.5 l
Khu vực ứng dụng
- Làm sạch toàn diện tất cả các loại sàn - từ bề mặt sàn cứng đến thảm
- Ứng dụng làm sạch trong không gian chật hẹp
- Dùng cho việc làm sạch sâu các sợi vải ở những khu vực thảm nhỏ.