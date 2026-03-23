Nhờ kích thước nhỏ gọn (33 cm x 17-20 cm x 29 cm), máy chà sàn BD 17/5 C cũng có thể được sử dụng trên những khu vực không thể sử dụng máy làm sạch cổ điển do kích thước và việc làm sạch bằng tay vẫn còn tốn kém. Các nhà thầu dịch vụ xây dựng, người sử dụng mục đích thương mại hoặc cho thành phố, những người làm việc với các tài sản như vậy, tìm giải pháp thích hợp với máy này. Các yếu tố vận hành dễ tiếp cận ở bên cạnh đảm bảo xử lý nhanh chóng và thoải mái. Với bộ điều khiển tốc độ quay (0 - 450 vòng/phút) và các phụ kiện tương ứng, máy có thể được điều chỉnh tối ưu cho các tình huống làm sạch tương ứng: ví dụ như làm sạch sâu, kết tinh hoặc đánh bóng các khu vực cứng hoặc khu vực trải thảm gội. Đặc biệt đối với vệ sinh cầu thang, việc làm sạch đồng thời các khu vực ngang và dọc là một sự dễ chịu giúp tiết kiệm thời gian, năng lượng và chi phí. Vỏ của máy được làm từ nhựa cứng cáp, chống va đập. Bàn chải đĩa hoặc miếng pad dẫn động có thể dễ dàng thay đổi trong vòng vài giây. Nhờ có hai tay cầm, chiếc máy nặng 5 kg có thể được dẫn hướng và vận hành một cách an toàn.