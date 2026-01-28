Máy chà sàn liên hợp BD 80/100 W Bp Classic *EU

Thông số kỹ thuật

Loại truyền động Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm) 810
Bề rộng vận hành thanh hút (mm) 1090
Bình nước sạch/bẩn (l) 100 / 100
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h) Tối đa 4000
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h) 2400
Pin Ắc-quy (V) 24
Tốc độ bàn chải (rpm) 180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 68
Độ ồn (dB(A)) 63 - 65
Công suất (W) Tối đa 1900
Tổng trọng lượng cho phép (Kg) 435
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) 110,6
Kích thước (D x R x C) (mm) 1500 x 835 x 1065

Scope of supply

  • Bàn chải đĩa: 2 Unit

Thiết bị

  • Bộ truyền động dạng kéo
  • Hệ thống bình kép
Máy chà sàn liên hợp BD 80/100 W Bp Classic *EU
Videos
Khu vực ứng dụng
  • Lý tưởng để bảo trì làm sạch trong các trung tâm thương mại bán lẻ, cửa hàng DIY, trung tâm mua sắm, xưởng - nhà máy, tại các sân bay.
Phụ kiện
Chất tẩy rửa