Máy chà sàn liên hợp BD 80/100 W Bp Classic *EU
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Động cơ dẫn động
|Động cơ dẫn động
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|810
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|1090
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|100 / 100
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|Tối đa 4000
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|2400
|Pin Ắc-quy (V)
|24
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|180
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Độ ồn (dB(A))
|63 - 65
|Công suất (W)
|Tối đa 1900
|Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
|435
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|110,6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1500 x 835 x 1065
Scope of supply
- Bàn chải đĩa: 2 Unit
Thiết bị
- Bộ truyền động dạng kéo
- Hệ thống bình kép
Videos
Khu vực ứng dụng
- Lý tưởng để bảo trì làm sạch trong các trung tâm thương mại bán lẻ, cửa hàng DIY, trung tâm mua sắm, xưởng - nhà máy, tại các sân bay.