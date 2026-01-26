Máy chà sàn ngồi lái chạy bằng pin B 150 R + D75 với bộ sạc tùy chọn trên máy rất dễ sử dụng. Máy có hai bàn chải đĩa với vùng làm việc rộng 75 cm. Hệ thống KIK, các nút chức năng sử dụng được mã hóa màu, cũng như công tắc EASY Operation giúp thao tác dễ dàng hơn nhiều. Tất cả các cài đặt có thể được điều chỉnh bằng màn hình màu lớn. Nhờ chế độ eco!efficiency, đầu ra của động cơ hút và lưu lượng nước được giảm chỉ bằng một cái nhấn – cho thời gian hoạt động dài hơn. Hệ thống rửa bể chứa (tùy chọn) đảm bảo làm sạch bể nước bẩn dễ dàng và hợp vệ sinh. Chức năng tự động làm đầy (tùy chọn) bình nước ngọt đơn giản giúp tiết kiệm thời gian.