Máy chà sàn liên hợp B 150 R + D 75
Máy chà sàn ngồi lái dùng pin B 150 R + D75 có 2 bàn chải dạng đĩa (75 cm) và bình chứa 150L. Thiết kế máy gọn phù hợp cho diện tích chà trung bình (2500 đến 5000 m2).
Máy chà sàn ngồi lái chạy bằng pin B 150 R + D75 với bộ sạc tùy chọn trên máy rất dễ sử dụng. Máy có hai bàn chải đĩa với vùng làm việc rộng 75 cm. Hệ thống KIK, các nút chức năng sử dụng được mã hóa màu, cũng như công tắc EASY Operation giúp thao tác dễ dàng hơn nhiều. Tất cả các cài đặt có thể được điều chỉnh bằng màn hình màu lớn. Nhờ chế độ eco!efficiency, đầu ra của động cơ hút và lưu lượng nước được giảm chỉ bằng một cái nhấn – cho thời gian hoạt động dài hơn. Hệ thống rửa bể chứa (tùy chọn) đảm bảo làm sạch bể nước bẩn dễ dàng và hợp vệ sinh. Chức năng tự động làm đầy (tùy chọn) bình nước ngọt đơn giản giúp tiết kiệm thời gian.
Tính năng và ưu điểm
Chổi cao su mạnh mẽ được làm từ nhôm đúc
- Với lưỡi hút Linatex® chống rách, lâu dài cho kết quả hút bụi tuyệt vời.
- Thay thế lưỡi hút nhanh chóng và đơn giản.
- Chuyển đổi khi tiếp xúc với tường, do đó tránh hư hỏng.
Đầu chà dạng đĩa
- Chổi dạng đĩa và mâm truyền động đệm cũng dễ dàng thay đổi
- Chổi đĩa có nhiều độ cứng khác nhau: mềm, trung bình và cứng
- Đĩa làm sạch, đặc biệt là có thể sử dụng trên các bề mặt nhẵn.
Hệ thống chìa khóa KIK thông minh
- Tăng cường bảo vệ khỏi sự vận hành sai
- Giảm thiểu chi phí bảo trì
- Phù hợp tối ưu với các nhiệm vụ làm sạch cá nhân mà không làm người dùng bị quá tải.
Tự động làm đầy (tùy chọn)
- Tự động làm đầy ngăn chứa nước sạch
- Nối trực tiếp với ống dẫn nước sạch và quá trình làm đầy sẽ tự động ngắt khi bồn đầy
Có thể chọn lựa giữa bốn loại ắc-quy
- Các loại pin: không cần bảo dưỡng với 36 V/ 180 Ah, ít bảo dưỡng với 36 V/ 180 Ah, không cần bảo dưỡng với 36 V/ 240 Ah, ít bảo dưỡng với 36 V/ 240 Ah.
chế độ eco!efficiency
- Giảm thiểu sự tiêu hao nhiên liệu
- Thời gian vận hành tăng 40% mỗi lần sạc đầy pin
- Yên lặng hơn và do đó phù hợp cho các khu vực hạn chế tiếng ồn (làm sạch ban ngày, bệnh viện, khách sạn…)
Màn hình hiển thị màu lớn
- Cấu trức hiển thị hợp lý cho chương trình hiện tại
- Nhanh chóng và dễ dàng chuyển sang chế độ cài đặt
Hệ thống rửa bồn chứa (tùy chọn)
- Dễ dàng làm sạch bồn chứa nước bẩn
- Tiết kiệm nước đến 70% so với làm sạch với vòi nước thông thường
- Cải thiện vệ sinh
Sạc tích hợp trong máy
- Không cần dùng sạc rời
- Tiện lợi và dễ xử lý
- Có thể sử dụng với nhiều loại pin khác nhau
Bộ định lượng chất tẩy rửa DOSE (tùy chọn)
- Tiết kiệm dung dịch làm sạch
- Chính xác và có thể định lượng (cài đặt từ 0 đến 3%)
- Có thể đổi dung dịch làm sạch mà không cần làm rỗng bồn nước sạch
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|750
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|950
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|150 / 150
|Pin Ắc-quy (V)
|36
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 5
|Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Khả năng leo dốc (%)
|10
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|180
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
|46
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|Tối đa 7
|Độ ồn (dB(A))
|61
|Công suất (W)
|lên đến 2200
|Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
|957
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1790 x 800 x 1410
Scope of supply
- Bàn chải đĩa: 2 Unit
- Ắc-quy và bộ sạc theo máy được bao gồm
- Chổi biên
Thiết bị
- Bộ truyền động dạng kéo
- Ngắt nước tự động
- DOSE - hệ thống tự định lượng
- Van Solenoid
- Hệ thống bình kép
Khu vực ứng dụng
- Trung tâm thương mại/ cửa hàng DIY
- Bãi đậu xe nhiều tầng
- Làm sạch nội thất thùng chứa và bồn chứa trong lĩnh vực vận tải và logistics, trong nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp hóa chất.
- Đối với công việc làm sạch trong ngành công nghiệp thực phẩm và hóa chất