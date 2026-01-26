Thiết kế gọn và cực kì dễ điều khiển của máy chà sàn ngồi lái chạy bằng pin B 150 R + D90 hoạt động ấn tượng với cả những khu vực nội thất bất tiện. Máy gồm 2 bàn chải dạng đĩa (vùng làm sạch 90cm) và có thể khớp với bộ sạc trên máy (tùy chọn). Các nút chức năng sử dụng được mã hóa màu, cũng như công tắc EASY Operation giúp thao tác thuận tiện. Tất cả các cài đặt có thể được điều chỉnh bằng màn hình màu lớn. Để hạn chế các sai sót trong sử dụng, quyền truy cập có thể được cài đặt thông qua hệ thống KIK. Chế độ eco!efficiency giúp tiết kiệm nước và năng lượng, và cũng giúp giảm tiếng ồn. Hệ thống rửa bể chứa (tùy chọn) đảm bảo làm sạch bể nước bẩn dễ dàng và hợp vệ sinh. Chức năng tự động làm đầy (tùy chọn) bình nước ngọt đơn giản giúp tiết kiệm thời gian.