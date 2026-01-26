Nhờ vào thiết kế nhỏ gọn, máy chà sàn ngồi lái nhỏ gọn dùng pin B 150 R + R75 rất dễ điều khiển. 2 bàn chải con lăn với vùng làm việc 75cm đảm bảo việc làm sạch lớn nhất, ngay cả các bề mặt bất tiện. Chức năng FACT cho phép điều chỉnh tốc độ bàn chải với 3 mức. Các nút chức năng sử dụng được mã hóa màu, cũng như công tắc EASY Operation giúp thao tác thuận tiện. Tất cả các cài đặt có thể được điều chỉnh bằng màn hình màu lớn. Việc phân quyền có thể thực hiện với hệ thống KIK, giúp hạn chế các sai sót khi vận hành. Chế độ eco!efficiency giúp tiết kiệm nước và năng lượng, và cũng giúp giảm tiếng ồn. Tùy chọn sẵn có: Hệ thống rửa bể chứa đảm bảo làm sạch bể nước bẩn dễ dàng và hợp vệ sinh. Chức năng tự động làm đầy bình nước ngọt đơn giản giúp tiết kiệm thời gian. Có bộ sạc tích hợp trên máy (tùy chọn).