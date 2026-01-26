Máy chà sàn ngồi lái chạy bằng pin B 150 R + R90 rất dễ điều khiển nhờ vào thiết kế nhỏ gọn, có thể hoạt động tốt được những cả những khu vực nội thất có bề mặt bất tiện. Chế độ eco!efficiency giúp tiết kiệm nước và năng lượng, và cũng giúp giảm tiếng ồn. Máy được trang bị 2 bàn chải con lăn (vùng làm việc 90cm). Với chức năng FACT, tốc độ của bàn chải có thể điều chỉnh theo yêu cầu. Các nút chức năng sử dụng được mã hóa màu, cũng như công tắc EASY Operation giúp thao tác thuận tiện. Tất cả các cài đặt có thể được điều chỉnh bằng màn hình màu lớn. Với yêu cầu cải tiến để hạn chế các sai sót trong sử dụng, quyền truy cập có thể được cài đặt thông qua hệ thống KIK. Hệ thống rửa bể chứa (tùy chọn) đảm bảo làm sạch bể nước bẩn dễ dàng và hợp vệ sinh. Chức năng tự động làm đầy (tùy chọn) bình nước ngọt đơn giản giúp tiết kiệm thời gian. Có bộ sạc tích hợp trên máy (tùy chọn).