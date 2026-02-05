Máy chà sàn liên hợp B 260 RI Bp Pack Dose+D100
Tính năng và ưu điểm
Hệ thống chìa khóa KIK thông minh
- Tăng cường bảo vệ khỏi sự vận hành sai
- Giảm thiểu chi phí bảo trì
- Phù hợp tối ưu với các nhiệm vụ làm sạch cá nhân mà không làm người dùng bị quá tải.
Màn hình hiển thị màu lớn
- Cấu trức hiển thị hợp lý cho chương trình hiện tại
- Sử dụng dễ dàng hơn và biều đồ học ngắn hơn.
chế độ eco!efficiency
- Giảm thiểu sự tiêu hao nhiên liệu
- Thời gian vận hành tăng 40% mỗi lần sạc đầy pin
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Động cơ dẫn động
|Động cơ dẫn động
|Bề rộng vận hành của bàn chải (cm)
|100
|Bề rộng vận hành thanh hút ( )
|114
|Bình nước sạch/bẩn ( )
|260 / 260
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|Tối đa 10000
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²)
|7000
|Loại ắc-quy
|Bảo dưỡng thấp
|Pin Ắc-quy (V/Ah)
|36 / 630
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 5
|Thời gian sạc pin (h)
|khoảng 12
|Tốc độ di chuyển (km/h)
|Tối đa 10
|Khả năng leo dốc (%)
|Tối đa 15
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|140
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (Kg/g/cm²)
|130 / 42
|Chiều rộng góc xoay (cm)
|212
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|Tối đa 9
|Độ ồn (dB(A))
|73
|Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
|1840
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|1380
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Scope of supply
- Bàn chải đĩa: 2 Unit
- Bao gồm ắc-quy và bộ sạc
- Thanh hút cong
- Can định lượng dùng cho chất tẩy rửa làm sạch với hệ thống vòng kín
Thiết bị
- Auto-Fill
- Hệ thống xả thùng.
- Bộ truyền động dạng kéo
- Ngắt nước tự động
- DOSE - hệ thống tự định lượng
- Phanh đỗ
- Bánh lái có thể điều chỉnh
- Van Solenoid
- Hệ thống bình kép
- đèn chiếu sáng ban ngày tiêu chuẩn
- Loại lưỡi hút: Linatex®
- Ý nghĩa màu sắc và khái niệm vận hành của Karcher
- Hệ thống khóa thông minh Kärcher (KIK) với hơn 30 ngôn ngữ và cấp quyền cho người dùng tương ứng
- Móc treo Home Base cho cây lau nhà hoặc các dụng cụ làm sạch bằng tay
- giảm tốc độ ở các khúc cua để tăng độ an toàn
- Phao kết hợp giữa điện và cơ
- Nút xoay chọn chế độ vận hành dễ dàng
Khu vực ứng dụng
- Thích hợp để sử dụng trong hội trường sản xuất, nhà kho, tòa nhà hậu cần và các cơ sở công nghiệp nặng