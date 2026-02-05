Máy chà sàn liên hợp B 260 RI Bp Pack Dose+D100

Tính năng và ưu điểm
Hệ thống chìa khóa KIK thông minh
  • Tăng cường bảo vệ khỏi sự vận hành sai
  • Giảm thiểu chi phí bảo trì
  • Phù hợp tối ưu với các nhiệm vụ làm sạch cá nhân mà không làm người dùng bị quá tải.
Màn hình hiển thị màu lớn
  • Cấu trức hiển thị hợp lý cho chương trình hiện tại
  • Sử dụng dễ dàng hơn và biều đồ học ngắn hơn.
chế độ eco!efficiency
  • Giảm thiểu sự tiêu hao nhiên liệu
  • Thời gian vận hành tăng 40% mỗi lần sạc đầy pin
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Loại truyền động Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải (cm) 100
Bề rộng vận hành thanh hút ( ) 114
Bình nước sạch/bẩn ( ) 260 / 260
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h) Tối đa 10000
Hiệu suất diện tích thực tế (m²) 7000
Loại ắc-quy Bảo dưỡng thấp
Pin Ắc-quy (V/Ah) 36 / 630
Thời gian sử dụng pin (h) Tối đa 5
Thời gian sạc pin (h) khoảng 12
Tốc độ di chuyển (km/h) Tối đa 10
Khả năng leo dốc (%) Tối đa 15
Tốc độ bàn chải (rpm) 140
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (Kg/g/cm²) 130 / 42
Chiều rộng góc xoay (cm) 212
Mức tiêu thụ nước (l/min) Tối đa 9
Độ ồn (dB(A)) 73
Tổng trọng lượng cho phép (Kg) 1840
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) 1380
Kích thước (D x R x C) (mm) 1950 x 1180 x 1570

Scope of supply

  • Bàn chải đĩa: 2 Unit
  • Bao gồm ắc-quy và bộ sạc
  • Thanh hút cong
  • Can định lượng dùng cho chất tẩy rửa làm sạch với hệ thống vòng kín

Thiết bị

  • Auto-Fill
  • Hệ thống xả thùng.
  • Bộ truyền động dạng kéo
  • Ngắt nước tự động
  • DOSE - hệ thống tự định lượng
  • Phanh đỗ
  • Bánh lái có thể điều chỉnh
  • Van Solenoid
  • Hệ thống bình kép
  • đèn chiếu sáng ban ngày tiêu chuẩn
  • Loại lưỡi hút: Linatex®
  • Ý nghĩa màu sắc và khái niệm vận hành của Karcher
  • Hệ thống khóa thông minh Kärcher (KIK) với hơn 30 ngôn ngữ và cấp quyền cho người dùng tương ứng
  • Móc treo Home Base cho cây lau nhà hoặc các dụng cụ làm sạch bằng tay
  • giảm tốc độ ở các khúc cua để tăng độ an toàn
  • Phao kết hợp giữa điện và cơ
  • Nút xoay chọn chế độ vận hành dễ dàng
Máy chà sàn liên hợp B 260 RI Bp Pack Dose+D100
Khu vực ứng dụng
  • Thích hợp để sử dụng trong hội trường sản xuất, nhà kho, tòa nhà hậu cần và các cơ sở công nghiệp nặng
