Máy chà sàn liên hợp B 90 R Classic Bp
Máy lau sàn và sấy khô chạy ắc-quy dạng lái B 90 R Classic Bp có kiểu dáng nhỏ gọn, đa năng, nổi bật với công suất bình chứa khổng lồ và bề rộng vận hành có thể thay đổi (55, 65, 75 cm).
Tính năng và ưu điểm
Cực kỳ dễ thao tácNhờ thiết kế cấu trúc cực ngắn và hẹp, máy làm việc rất nhanh nhẹn, thao tác dễ dàng bất kể thể thích nước cực lớn. Hệ thống lái 90° cho phép vặn núm. Trọng tâm thấp đảm bảo độ bám đường tuyệt vời.
Vận hành đơn giảnCác tính năng cơ bản được điều khiển nhờ nút xoay EASY. Số giờ vận hành có thể quan sát được trên màn hình. Ngoài ra, chổi lăn còn đảm bảo tiết kiệm nước, từ đó tiết kiệm cả chất tẩy.
Thời gian vận hành kéo dàiNgăn chứa rộng rãi để đựng ắc-quy cỡ lớn. Pin gel không cần bảo dưỡng với các biến thể dạng hộp.
Thay thế nhanh chóng
- Nếu cần, đầu chổi có thể thay thế nhanh chóng mà không cần dụng cụ nào.
- Con lăn trên đầu R có thể thay thế gần như không tốn thời gian.
- Chổi hoặc mâm truyền động đệm trên đầu D có thể tháo bỏ nhờ bàn đạp chân.
Thanh hút thẳng và cong
- Cho phép hút tối ưu trên mọi loại sàn. (Vui lòng đặt hàng riêng)
Ngăn ắc-quy rộng rãi
- Cho phép sử dụng các loại pin cỡ lớn tùy chọn - giúp sử dụng nhiều công dụng hơn.
Khả năng leo dốc tốt và gầm thấp
- Cho phép vận chuyển và bốc tải dễ dàng.
Màng lọc đế gấp phẳng chống ăn mòn
- Cho phép bảo vệ tua-bin không bị tổn hại sớm
Thiết kế ngắn và đẹp
- Cực kỳ nhanh nhẹn và dễ thao tác (bất kể dung tích cực lớn).
Làm đầy nhanh chóng (tùy chọn)
- Cho phép tự động nạp đầy nước sạch.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Động cơ dẫn động
|Động cơ dẫn động
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|550 - 750
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|850 - 940
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|90 / 90
|Pin Ắc-quy (V)
|24
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 3,5
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg)
|20 - 315 / 28 - 37
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|3,5
|Độ ồn (dB(A))
|69
|Công suất (W)
|2200
|Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
|460
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1450 x 800 x 1200
Thiết bị
- Bộ truyền động dạng kéo
- Ngắt nước tự động