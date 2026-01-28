Nhờ thiết kế cấu trúc cực ngắn và hẹp, máy làm việc rất nhanh nhẹn, thao tác dễ dàng bất kể thể thích nước cực lớn. Hệ thống lái 90° cho phép vặn núm. Trọng tâm thấp đảm bảo độ bám đường tuyệt vời.

Vận hành đơn giản

Các tính năng cơ bản được điều khiển nhờ nút xoay EASY. Số giờ vận hành có thể quan sát được trên màn hình. Ngoài ra, chổi lăn còn đảm bảo tiết kiệm nước, từ đó tiết kiệm cả chất tẩy.