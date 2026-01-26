Máy chà sàn sấy khô B 90 R là sự kế thừa thành công của dòng BR/ BD có thể tích thùng chứa lớn, khả năng điều khiển cao và bán kính quay nhỏ 1,6m. Dựa vào thiết kế nhỏ gọn, máy có thể vận chuyển dễ dàng như vận chuyển trong thang máy. Máy chà sàn liên hợp B 90 R được trang bị lỗ thông hơi cho vỏ pin. Các đầu bàn chà và chổi thuộc thế hệ mới của Kärcher có thể sử dụng ở các độ rộng khác nhau (55 - 75 cm). Ổ đĩa hoạt động với khớp nối sao. Việc làm đầy nước sạch dễ dàng luôn được đảm bảo. Tuabin được bảo vệ bằng bộ lọc nếp gấp phẳng để chống ăn mòn.