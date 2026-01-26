Máy chà sàn liên hợp B 90 R configured
Máy chà sàn sấy khô ngồi lái chạy bằng ắc quy. Cấu trúc nhỏ gọn, độ linh hoạt cao và thể tích thùng chứa lớn, là một giải pháp cho các máy đẩy bộ lớ. Dựa vào các phiên bản thiết kế, phiên bản này có cấu hình đặc biệt dựa theo mong muốn của khách hàng: thiết bị, đầu bàn chà và chổi được tạo thành từ các công trình cũ. Đầu bàn chà và đầu con lăn thế hệ mới nên chiều rộng làm việc có đủ điều kiện từ 55 - 75 cm.
Máy chà sàn sấy khô B 90 R là sự kế thừa thành công của dòng BR/ BD có thể tích thùng chứa lớn, khả năng điều khiển cao và bán kính quay nhỏ 1,6m. Dựa vào thiết kế nhỏ gọn, máy có thể vận chuyển dễ dàng như vận chuyển trong thang máy. Máy chà sàn liên hợp B 90 R được trang bị lỗ thông hơi cho vỏ pin. Các đầu bàn chà và chổi thuộc thế hệ mới của Kärcher có thể sử dụng ở các độ rộng khác nhau (55 - 75 cm). Ổ đĩa hoạt động với khớp nối sao. Việc làm đầy nước sạch dễ dàng luôn được đảm bảo. Tuabin được bảo vệ bằng bộ lọc nếp gấp phẳng để chống ăn mòn.
Tính năng và ưu điểm
Máy tùy chỉnh
- Lựa chọn một số cấu hình khác nhau: từ kinh tế cơ bản đến hệ thống Dose đầy đủ.
- Chọn 1 trong 3 mức làm việc theo chiều rộng, thanh hút thẳng hoặc cong đều có thể dùng.
Kỹ thuật chà sàn khác nhau.
- Đĩa làm sạch, đặc biệt là có thể sử dụng trên các bề mặt nhẵn.
- Đối với sàn thảm hoặc bụi bẩn cực kỳ cứng đầu, chổi lăn cung cấp nhiều lợi ích hơn. Chúng có thể chà và quét trong cùng 1 hành động.
Ắc quy được đặt dưới ghế.
- Chế độ WHISPER giúp giảm mức tiêu thụ điện và kéo dài thời gian vận hành.
- Để nạp nguồn pin, chỉ cần xếp lại ghế.
Cấu hình máy dựa trên yêu cầu của khách hàng.
- Sự lựa chọn đa dạng giữa nhiều cấu hình, các công nghệ chà và chiều rộng làm việc khác nhau.
Điều chỉnh áp lực tiếp xúc bàn chải (tùy chọn)
- Điều chỉnh các loại thảm khác nhau và được đặt thành 4 chế độ.
Công tắc EASY
- Dễ vận hành. Các chức năng cơ bảng được điều khiển qua công tác EASY. Tất cả thông tin quan trọng được hiển thị và trình bày thông qua chương trình điều chỉnh.
Bộ sạc trên máy (tùy chỉnh)
- Sử dụng linh hoạt, bộ phận sạc thì luôn trên thân máy và máy có thể sạc bất cứ nơi nào. Sạc được thiết kể tỉ mỉ và đảm bảo tuổi thọ của ắc quy.
FACT (tùy chọn)
- Giúp điều chỉnh tốc độ chổi.
Lực kéo với tốc độ lên đến 6 km/h
- Dễ đi với đoạn đường dốc (với phanh điện tử)
Hiển thị mức nước sạch (tùy chỉnh)
- Cho phép điều khiển mực nước liên tục trong khi vận hành.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Động cơ dẫn động
|Động cơ dẫn động
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|550 - 750
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|850 - 940
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|90 / 90
|Bình chứa rác quét được (l)
|7
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|3300
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|2475
|Pin Ắc-quy (V)
|24
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 3,5
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (Kg)
|28 - 37
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|2,5
|Độ ồn (dB(A))
|69
|Công suất (W)
|2200
|Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
|460
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1450 x 800 x 1200
Thiết bị
- Bộ truyền động dạng kéo
- Ngắt nước tự động
- Hệ thống bình kép