Máy chà sàn liên hợp BD 50/70 R Classic Bp
Máy chà sàn ngồi lái dùng pin BD 50/70 R Classic Bp với bàn chải dạng đĩa cho khu vực cần làm sạch lên tới 2000 m2 /h. Pin và bộ sạc cần được đặt hàng riêng.
Tính dễ sử dụng, đặc biệt là các nút chức năng sử dụng theo mã màu là một trong những tính năng nổi bật của máy chà sàn ngồi lái dùng pin BD 50/70 R Classic Bp. Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt của nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý, vận chuyển và đảm bảo độ cơ động và nhanh nhẹn cao. Xin lưu ý rằng pin và bộ sạc phải được đặt hàng riêng.
Tính năng và ưu điểm
Vận hành đơn giảnCác ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng. Giới thiệu ngắn gọn rõ ràng. Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng.
Công nghệ bàn chà đĩaKiểu dáng cấu trúc mạnh mẽ với đầu chổi đĩa tích hợp. Hiệu suất khu vực cao nhờ chiều rộng làm việc lớn. Thay bàn chải thông qua bàn đạp đẩy.
Thiết kể mỏng, nhỏ gọnThiết bị cực kì dễ di chuyển. Nhìn rõ các bề mặt cần làm sạch. Dễ vận chuyển.
Phụ kiện tùy chọn: chổi quét trước
- Thu gom bụi bẩn khô, do đó hỗ trợ quá trình làm sạch.
- Giúp ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn kênh hút.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Động cơ dẫn động
|Động cơ dẫn động
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|510
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|850
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|70 / 75
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|2805
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|2000
|Pin Ắc-quy (V)
|24
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 2,5
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|180
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg)
|13 / 20
|Chiều rộng góc xoay (mm)
|1650
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|Tối đa 2,3
|Công suất (W)
|1400
|Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
|345
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|112
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Bàn chải đĩa: 1 Unit
- Thanh hút chữ V
Thiết bị
- Bộ truyền động dạng kéo
- Ngắt nước tự động
- Van Solenoid
- Hệ thống bình kép