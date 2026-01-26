Tính dễ sử dụng, đặc biệt là các nút chức năng sử dụng theo mã màu là một trong những tính năng nổi bật của máy chà sàn ngồi lái dùng pin BD 50/70 R Classic Bp. Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt của nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý, vận chuyển và đảm bảo độ cơ động và nhanh nhẹn cao. Xin lưu ý rằng pin và bộ sạc phải được đặt hàng riêng.