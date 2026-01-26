Máy chà sàn liên hợp BD 50/70 R Classic Bp

Máy chà sàn ngồi lái dùng pin BD 50/70 R Classic Bp với bàn chải dạng đĩa cho khu vực cần làm sạch lên tới 2000 m2 /h. Pin và bộ sạc cần được đặt hàng riêng.

Tính dễ sử dụng, đặc biệt là các nút chức năng sử dụng theo mã màu là một trong những tính năng nổi bật của máy chà sàn ngồi lái dùng pin BD 50/70 R Classic Bp. Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt của nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý, vận chuyển và đảm bảo độ cơ động và nhanh nhẹn cao. Xin lưu ý rằng pin và bộ sạc phải được đặt hàng riêng.

Tính năng và ưu điểm
Máy chà sàn liên hợp BD 50/70 R Classic Bp: Vận hành đơn giản
Vận hành đơn giản
Các ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng. Giới thiệu ngắn gọn rõ ràng. Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng.
Máy chà sàn liên hợp BD 50/70 R Classic Bp: Công nghệ bàn chà đĩa
Công nghệ bàn chà đĩa
Kiểu dáng cấu trúc mạnh mẽ với đầu chổi đĩa tích hợp. Hiệu suất khu vực cao nhờ chiều rộng làm việc lớn. Thay bàn chải thông qua bàn đạp đẩy.
Máy chà sàn liên hợp BD 50/70 R Classic Bp: Thiết kể mỏng, nhỏ gọn
Thiết kể mỏng, nhỏ gọn
Thiết bị cực kì dễ di chuyển. Nhìn rõ các bề mặt cần làm sạch. Dễ vận chuyển.
Phụ kiện tùy chọn: chổi quét trước
  • Thu gom bụi bẩn khô, do đó hỗ trợ quá trình làm sạch.
  • Giúp ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn kênh hút.
Thông số kỹ thuật

Loại truyền động Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm) 510
Bề rộng vận hành thanh hút (mm) 850
Bình nước sạch/bẩn (l) 70 / 75
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h) 2805
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h) 2000
Pin Ắc-quy (V) 24
Thời gian sử dụng pin (h) Tối đa 2,5
Tốc độ bàn chải (rpm) 180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg) 13 / 20
Chiều rộng góc xoay (mm) 1650
Mức tiêu thụ nước (l/min) Tối đa 2,3
Công suất (W) 1400
Tổng trọng lượng cho phép (Kg) 345
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) 112
Kích thước (D x R x C) (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Bàn chải đĩa: 1 Unit
  • Thanh hút chữ V

Thiết bị

  • Bộ truyền động dạng kéo
  • Ngắt nước tự động
  • Van Solenoid
  • Hệ thống bình kép
