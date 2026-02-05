Máy chà sàn liên hợp BD 75/120 R Classic Bp

Tính năng và ưu điểm
Thiết kế tiện dụng, được thiết kế cho thị trường Châu Á
  • Làm việc thoải mái cao.
Bánh xe chống trượt
  • Ngăn trơn trượt trên sàn ướt.
  • Tăng độ an toàn cho người sử dụng.
  • Độ tin cậy cao.
Hệ thống chìa khóa KIK thông minh
Với đèn LED chạy ban ngày
  • Tăng khả năng hiển thị vào ban ngày.
  • Đồng thời cải thiện tầm nhìn trong bóng tối.
  • An toàn tối đa cho người sử dụng và khu vực xung quanh.
Chế độ tiết kiệm và hiệu quả sinh thái hiệu quả
  • Giảm yêu cầu nước trong quá trình làm sạch.
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Loại truyền động Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động Động cơ chổi than
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm) 750
Bề rộng vận hành thanh hút (mm) 950
Bình nước sạch/bẩn ( ) 120 / 120
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h) Tối đa 4500
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h) 3150
Tốc độ di chuyển (km/h) Tối đa 6
Khả năng leo dốc (%) Tối đa 10
Tốc độ bàn chải (rpm) 180
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (Kg) 75
Chiều rộng góc xoay (cm) 175
Mức tiêu thụ nước (l/min) Tối đa 5
Độ ồn (dB(A)) Tối thiểu 59 - Tối đa 63
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) 236
Kích thước (D x R x C) (mm) 1660 x 1035 x 1480

Scope of supply

  • Bàn chải đĩa: 2 Unit
  • Thanh hút cong

Thiết bị

  • Thiết kế kết cấu bình chứa bình trong bình
  • Bộ truyền động dạng kéo
  • Ngắt nước tự động
  • Van Solenoid
  • đèn chiếu sáng ban ngày tiêu chuẩn
  • Ý nghĩa màu sắc và khái niệm vận hành của Karcher
  • Hệ thống khóa thông minh Kärcher (KIK) với hơn 30 ngôn ngữ và cấp quyền cho người dùng tương ứng
  • Móc treo Home Base cho cây lau nhà hoặc các dụng cụ làm sạch bằng tay
  • Nút xoay chọn chế độ vận hành dễ dàng
Máy chà sàn liên hợp BD 75/120 R Classic Bp
Máy chà sàn liên hợp BD 75/120 R Classic Bp
Phụ kiện
Chất tẩy rửa