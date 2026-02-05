Máy chà sàn liên hợp BD 75/120 R Classic Bp
Tính năng và ưu điểm
Thiết kế tiện dụng, được thiết kế cho thị trường Châu Á
- Làm việc thoải mái cao.
Bánh xe chống trượt
- Ngăn trơn trượt trên sàn ướt.
- Tăng độ an toàn cho người sử dụng.
- Độ tin cậy cao.
Hệ thống chìa khóa KIK thông minh
Với đèn LED chạy ban ngày
- Tăng khả năng hiển thị vào ban ngày.
- Đồng thời cải thiện tầm nhìn trong bóng tối.
- An toàn tối đa cho người sử dụng và khu vực xung quanh.
Chế độ tiết kiệm và hiệu quả sinh thái hiệu quả
- Giảm yêu cầu nước trong quá trình làm sạch.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Động cơ dẫn động
|Động cơ chổi than
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|750
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|950
|Bình nước sạch/bẩn ( )
|120 / 120
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|Tối đa 4500
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|3150
|Tốc độ di chuyển (km/h)
|Tối đa 6
|Khả năng leo dốc (%)
|Tối đa 10
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|180
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (Kg)
|75
|Chiều rộng góc xoay (cm)
|175
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|Tối đa 5
|Độ ồn (dB(A))
|Tối thiểu 59 - Tối đa 63
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|236
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1660 x 1035 x 1480
Scope of supply
- Bàn chải đĩa: 2 Unit
- Thanh hút cong
Thiết bị
- Thiết kế kết cấu bình chứa bình trong bình
- Bộ truyền động dạng kéo
- Ngắt nước tự động
- Van Solenoid
- đèn chiếu sáng ban ngày tiêu chuẩn
- Ý nghĩa màu sắc và khái niệm vận hành của Karcher
- Hệ thống khóa thông minh Kärcher (KIK) với hơn 30 ngôn ngữ và cấp quyền cho người dùng tương ứng
- Móc treo Home Base cho cây lau nhà hoặc các dụng cụ làm sạch bằng tay
- Nút xoay chọn chế độ vận hành dễ dàng