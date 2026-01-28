Máy chà sàn liên hợp B 80 W Bp Dose
Máy chà sàn liên hợp ắc-quy dạng đẩy tay thuộc dòng máy 80 lít với bộ truyền động kéo. Là sản phẩm lý tưởng cho diện tích từ 1500 đến 3000 m². Máy được trang bị hệ thống KIK cải tiến và con lăn hoặc bàn chải.
B 80 W Bp Dose sử dụng máy chà sàn liên hợp đẩy tay hoạt động bằng ắc quy - với hóa chất tự động điều chỉnh lượng hóa chất tẩy rửa để áp dụng mức tiết kiệm phù hợp - có thể tùy chọn trang bị với con lăn quay hoặc bàn chải. Máy dùng để kéo, xử lý dễ dàng, an toàn và thuận tiện. Hệ thống KIK mới cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy chống lại các vận hành không đúng. Máy được trang bị chế độ ECO!Efficency giúp kéo dài thời gian hoạt động của pin. Có 4 loại chức năng khác nhau để lựa chọn. Máy chà sàn liên hợp có các tính năng để lựa chọn phù hợp: bộ dụng cụ Home Base "Mop" hay "Box" giúp dễ dàng vận chuyển các dụng cụ phụ. Hay với chức năng "Auto Fill-in" tự làm đầy đơn giản hệ thống xả nước sạch và thùng chứa để rửa sạch đơn giản khỏi bể chứa nước bẩn. Các phụ kiện Kärcher chế tạo có thể tăng bề rộng hoạt động chổi quét khi thực hiện nhiệm vụ.
Tính năng và ưu điểm
Hoàn toàn tự động
- Tự động nâng/hạ đầu chổi và thanh hút bụi.
Có thể chọn lựa giữa bốn loại ắc-quy
- Các loại ắc-quy: 170 Ah (C5) không cần bảo dưỡng với công nghệ vải nỉ, 180 Ah (C5) không cần bảo dưỡng, 180 Ah (C5) ít bảo dưỡng hoặc 240 Ah (C5) không cần bảo dưỡng
- Bộ sạc tích hợp sẵn có thể điều chỉnh cho nhiều dạng ắc-quy khác nhau.
Nút xoay vận hành EASY Operation
- Sử dụng đơn giản.
- Các tính năng cơ bản được điều khiển nhờ nút xoay EASY.
chế độ eco!efficiency
- Cho phép giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và kéo dài thời gian vận hành của ắc-quy.
- Chế độ eco!efficiency với độ ồn thấp hơn, là lựa chọn tối ưu cho các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn (chẳng hạn như bệnh viện hay khách sạn).
Thanh hút thẳng và cong
- Cho phép khả năng hút hoàn hảo trên mọi mặt sàn.
- Có nhiều loại lưỡi hút khác nhau để chọn lựa: Cao su thiên nhiên hoặc pô-li-u-rê-tan chịu dầu, lưỡi hút dạng xẻ rãnh sử dụng cho các mặt sàn nhạy cảm hoặc khép kín cho các mặt sàn cứng.
Hệ thống chìa khóa KIK thông minh
- Khóa màu vàng cho người vận hành, khóa màu xám cho người giám sát.
- Chi phí bảo dưỡng được giảm thiểu nhờ ít lỗi khi vận hành.
Hình dáng thiết bị hết sức thiết thực
- Máy có kiểu dáng mỏng nhỏ có thể điều khiển hết sức dễ dàng, ngay cả trong các không gian chật hẹp.
- Hình dáng bất đối xứng cung cấp tầm nhìn tối ưu đối với bề mặt cần vệ sinh.
Thiết bị định lượng chất tẩy DOSE
- Được cung cấp với thiết bị định lượng chất tẩy rửa tự động theo máy dạng tùy chọn.
- Liệu lượng chính xác và đồng nhất (có thể điều chỉnh lên đến 3%).
Thông số kỹ thuật
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|650
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|850
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|80 / 80
|Pin Ắc-quy (V)
|24
|Công suất (W)
|lên đến 2200
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|90
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1389 x 613 x 1155
Thiết bị
- DOSE - hệ thống tự định lượng
- Bộ truyền động dạng kéo
- Hệ thống bình kép