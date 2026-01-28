B 80 W Bp Dose sử dụng máy chà sàn liên hợp đẩy tay hoạt động bằng ắc quy - với hóa chất tự động điều chỉnh lượng hóa chất tẩy rửa để áp dụng mức tiết kiệm phù hợp - có thể tùy chọn trang bị với con lăn quay hoặc bàn chải. Máy dùng để kéo, xử lý dễ dàng, an toàn và thuận tiện. Hệ thống KIK mới cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy chống lại các vận hành không đúng. Máy được trang bị chế độ ECO!Efficency giúp kéo dài thời gian hoạt động của pin. Có 4 loại chức năng khác nhau để lựa chọn. Máy chà sàn liên hợp có các tính năng để lựa chọn phù hợp: bộ dụng cụ Home Base "Mop" hay "Box" giúp dễ dàng vận chuyển các dụng cụ phụ. Hay với chức năng "Auto Fill-in" tự làm đầy đơn giản hệ thống xả nước sạch và thùng chứa để rửa sạch đơn giản khỏi bể chứa nước bẩn. Các phụ kiện Kärcher chế tạo có thể tăng bề rộng hoạt động chổi quét khi thực hiện nhiệm vụ.