Máy chà sàn liên hợp BD 43/35 C Ep
Điện áp sử dụng (230 V/50 Hz) và giá hợp lý: máy chà sàn BD 43/35 C Ep với công nghệ bàn chải dạng đĩa giúp làm sạch lên đến 1700m2/h. Làm sạch cơ bản hiệu quả và bảo trì các khu vực lên đến 900 m2.
Máy chà sàn BD 43/35 C Ep với điện áp sử dụng (230 V / 50 Hz), cùng công nghệ bàn chải dạng đĩa không có sử dụng pin, giúp máy có giá rất phải chăng. Về mặt kỹ thuật, máy có đầy đủ các tính năng chất lượng cao: làm việc ấn tượng với vùng rộng 43 cm, thể tích thùng chứa 35L và dễ vận hành nhờ hệ thống EASY-Operations với các nút chức năng sử dụng màu vàng đặc biệt. Máy hoạt động êm ái và dễ dàng để làm sạch. BD 43/35 C Ep dễ điều khiển, kích thước nhỏ gọn lý tưởng cho các khu vực nhỏ và bừa bộn lên đến 900 m2. Có thể dùng được với thanh gạt bằng cao su thẳng hoặc cong và có thể đặt riêng
Tính năng và ưu điểm
Các yếu tố điều khiển mạnh mẽ và bền bỉThiết kế để sử dụng hàng ngày. Thiết bị mạnh mẽ, bền bỉ và đáng tin cậy.
Hoạt động đơn giản nhờ vào bảng điều khiển EASYCác ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng. Giới thiệu ngắn gọn rõ ràng. Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng.
Thiết bị nhỏ gọnThiết bị cực kì dễ di chuyển. Nhìn rõ các bề mặt cần làm sạch.
Thể tích thùng lớn cho khoảng thời gian làm việc dài
- Thể tích thùng lớn cho khoảng thời gian làm việc dài mà không bị gián đoạn.
- Để làm sạch rất hiệu quả và tiết kiệm.
Giá treo bộ Home Base
- Các tùy chọn để gắn móc, hộp đựng, cây lau nhà, v.v.
- Các dụng cụ làm sạch có thể được mang theo trên máy.
Mẫu mã cơ bản giá hợp lý từ loại 25 đến 35 lít
- Tỷ lệ hiệu suất tuyệt vời.
- Giảm bớt chỉ còn các tính năng quan trọng nhất.
Chi tiết điều khiển màu vàng, có thể nhìn thấy rõ ràng
- Các chi tiết điều khiển màu vàng giúp đơn giản hóa hoạt động và giảm thời gian tìm hiểu.
Thiết bị vận hành bằng nguồn điện chính
- Trọng lượng thấp chi phí ban đầu thấp.
- Thích hợp cho cả việc sử dụng không thường xuyên và liên tục.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Nguồn vận hành
|Động cơ dẫn động
|Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|430
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|750
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|35 / 35
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (ft²/hr)
|1720
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|1250
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|180
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|Tối đa 2,7
|Độ ồn (dB(A))
|70
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Công suất (W)
|1400
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|48
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Bàn chải đĩa: 1 Unit
- Thanh hút chữ V
Thiết bị
- Hệ thống bình kép
- Nguồn vận hành