Máy chà sàn BD 43/35 C Ep với điện áp sử dụng (230 V / 50 Hz), cùng công nghệ bàn chải dạng đĩa không có sử dụng pin, giúp máy có giá rất phải chăng. Về mặt kỹ thuật, máy có đầy đủ các tính năng chất lượng cao: làm việc ấn tượng với vùng rộng 43 cm, thể tích thùng chứa 35L và dễ vận hành nhờ hệ thống EASY-Operations với các nút chức năng sử dụng màu vàng đặc biệt. Máy hoạt động êm ái và dễ dàng để làm sạch. BD 43/35 C Ep dễ điều khiển, kích thước nhỏ gọn lý tưởng cho các khu vực nhỏ và bừa bộn lên đến 900 m2. Có thể dùng được với thanh gạt bằng cao su thẳng hoặc cong và có thể đặt riêng