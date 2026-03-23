Máy chà sàn liên hợp BD 50/50 C Bp Classic *KAP

Tính năng và ưu điểm
Sản phẩm với giá cả phải chăng
Tỷ lệ hiệu suất tuyệt vời. Tập trung vào những chức năng quan trọng.
Hoạt động đơn giản nhờ vào bảng điều khiển EASY
Các ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng. Giới thiệu ngắn gọn rõ ràng. Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng.
Dung tích thùng chứa lớn với kích thước gọn.
Vô cùng dể sử dụng. Cung cấp góc nhìn rõ ràng về khu vực bề mặt làm sạch.
Được trang bị van điện từ và bánh xe hỗ trợ vận chuyển để tạo sự thoải mái tối đa
  • Van điện từ để tự động cắt nước khi không sử dụng
  • Bánh xe vận chuyển có thể gấp lại cho phép thực hiện phương pháp làm sạch hai bước thuận tiện.
  • Bánh xe vận chuyển gấp lại tạo điều kiện vận chuyển máy đáng kể.
Khoang chứa pin lớn cho mọi loại pin tiêu chuẩn
  • Dễ tiếp cận khoang chứa pin để thay thế pin.
  • Phù hợp với việc hoạt động nhiều ca.
Giá treo bộ Home Base
  • Các tùy chọn dùng để gắn thêm các bộ phận hoặc phụ kiện khác.
  • Các dụng cụ làm sạch có thể được mang theo trên máy.
Bảng điều khiển EASY
  • Chỉ một công tắc hoạt động
  • Rất dễ sử dụng.
Chỉ định đơn giản các chức năng với các chi tiết hoạt động màu vàng
  • Hướng dẫn vận hành trong thời gian ngắn cho những người chưa được huấn luyện
Có thể dùng với thanh hút thẳng hoặc cong
  • Có thể phù hợp với các điều kiện tại từng tầng
Các bộ phận điều khiển mạnh mẽ và bền bỉ
  • Phù hợp cho việc sử dụng hằng ngày
  • Cực kỳ bền
Thông số kỹ thuật

Loại truyền động Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
Bề rộng vận hành của bàn chải (mm) 510
Bề rộng vận hành thanh hút (mm) 850
Bình nước sạch/bẩn (l) 50 / 50
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h) Tối đa 2040
Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h) 1200
Pin Ắc-quy (V/Ah) 24 / 105
Thời gian sử dụng pin (h) Tối đa 3
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V) 220 - 240
Tốc độ bàn chải (rpm) 155
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Chiều rộng góc xoay (mm) 1240
Mức tiêu thụ nước (l/min) Tối đa 2,3
Độ ồn (dB(A)) 66 - 66
Công suất (W) Tối đa 1100
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) 53
Kích thước (D x R x C) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Bàn chải đĩa: 1 Unit
  • Thanh hút thẳng: 1 Unit

Thiết bị

  • Hệ thống bình kép
