Dòng máy chà sàn liên hợp BD 50/60 C Ep Classic mang lại hiệu suất làm sạch tối đa. Các tính năng và chức năng máy được giảm để các thiết lập để sử dụng hiệu quả. Hệ thống điều hành EASY làm máy điều hành rất dể dàng. Máy rất dể vận hành và có tầm nhìn rõ về khu vực được làm sạch. Thêm vào đó, máy chà sàn liên hợp công nghệ đĩa cũng có mức giá vừa phải. Máy BD 50/60 C Ep Classic rất lý tưởng cho các trường hợp vệ sinh thường xuyên.