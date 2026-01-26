Máy chà sàn liên hợp BD 50/60 C Ep Classic
Máy chà sàn liên hợp BD 50/60 C Ep Classic đẩy tay, hoạt động với công nghệ đĩa và có dung tích chứa 60 lít cho khu vực hoạt động lên tới 2,000 m²/h.
Dòng máy chà sàn liên hợp BD 50/60 C Ep Classic mang lại hiệu suất làm sạch tối đa. Các tính năng và chức năng máy được giảm để các thiết lập để sử dụng hiệu quả. Hệ thống điều hành EASY làm máy điều hành rất dể dàng. Máy rất dể vận hành và có tầm nhìn rõ về khu vực được làm sạch. Thêm vào đó, máy chà sàn liên hợp công nghệ đĩa cũng có mức giá vừa phải. Máy BD 50/60 C Ep Classic rất lý tưởng cho các trường hợp vệ sinh thường xuyên.
Tính năng và ưu điểm
Sản phẩm với giá cả phải chăngTỷ lệ hiệu suất tuyệt vời. Tập trung vào những chức năng quan trọng.
Dung tích thùng chứa lớn với kích thước gọn.Vô cùng dể sử dụng. Cung cấp góc nhìn rõ ràng về khu vực bề mặt làm sạch.
Bề rộng vận hànhĐầu đĩa quét tích hợp với chổi có kích thước 51 cm/20 inch. Làm sạch hiệu quả trong khu vực vừa.
Nguồn điện (230 V, 50 Hz)
- Trọng lượng thấp.
- Sử dụng thích hợp cho thỉnh thoảng và thường xuyên.
Giá treo bộ Home Base
- Ngoài ra, các thiết bị phụ kiện và phụ tùng có thể được đính kèm
- Các dụng cụ làm sạch có thể được mang theo trên máy.
Bảng điều khiển EASY
- Chỉ một công tắc hoạt động
- Rất dễ sử dụng.
Thực hành các chức năng dể dàng nhờ vào bản điều khiển màu vàng
- Hướng dẫn vận hành trong thời gian ngắn cho những người chưa được huấn luyện
Các bộ phận điều khiển mạnh mẽ và bền bỉ
- Phù hợp cho việc sử dụng hằng ngày
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Nguồn vận hành
|Động cơ dẫn động
|Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|510
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|900
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|60 / 60
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|2040
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|1020
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|180
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²/Kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|Tối đa 2,3
|Độ ồn (dB(A))
|67
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Công suất (W)
|Tối đa 1100
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|52
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Bàn chải đĩa: 1 Unit
- Bánh xe di chuyển
- Thanh hút chữ V
Thiết bị
- Hệ thống bình kép
- Nguồn vận hành