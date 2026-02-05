Giống như việc làm sạch thủ công, nhưng tốt hơn nhiều: Máy chà sàn BR 30/4 C Bp Pack chạy bằng pin là một sự thay thế thực sự cho việc làm sạch thủ công các bề mặt cứng lên đến 200 m2 do thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng rất nhẹ chỉ 14kg và pin lithium–ion vận hành liên tục đến 30 phút. Áp suất tiếp xúc, lớn hơn mười lần so với cây lau nhà thông thường và tốc độ lăn khoảng 1.500 vòng quay, đảm bảo kết quả làm sạch tốt hơn đáng kể. Có thể hút bụi trước và sau. Sau khi làm sạch, sàn nhà sẽ đặc biệt khô ráo, và do đó không trơn trượt. Máy không dây rất cơ động, lý tưởng để làm sạch mặt sàn trong các cửa hàng nhỏ, nhà hàng, trạm xăng, siêu thị, khu vực vệ sinh, nhà bếp…