Máy chà sàn liên hợp BR 30/4 C Bp Pack *EU
Máy chà sàn BR 30/4 C Bp Pack chạy bằng pin thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ chỉ 14kg, bảo đảm về sự khô ráo, chống trượt nhanh sau khi chà.
Giống như việc làm sạch thủ công, nhưng tốt hơn nhiều: Máy chà sàn BR 30/4 C Bp Pack chạy bằng pin là một sự thay thế thực sự cho việc làm sạch thủ công các bề mặt cứng lên đến 200 m2 do thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng rất nhẹ chỉ 14kg và pin lithium–ion vận hành liên tục đến 30 phút. Áp suất tiếp xúc, lớn hơn mười lần so với cây lau nhà thông thường và tốc độ lăn khoảng 1.500 vòng quay, đảm bảo kết quả làm sạch tốt hơn đáng kể. Có thể hút bụi trước và sau. Sau khi làm sạch, sàn nhà sẽ đặc biệt khô ráo, và do đó không trơn trượt. Máy không dây rất cơ động, lý tưởng để làm sạch mặt sàn trong các cửa hàng nhỏ, nhà hàng, trạm xăng, siêu thị, khu vực vệ sinh, nhà bếp…
Tính năng và ưu điểm
Con lăn tốc độ cao
- Áp lực tiếp xúc cao hơn gấp mười lần so với vệ sinh bằng tay.
- Con lăn cũng vệ sinh được các bề mặt có kết cấu và khe rãnh.
- Con lăn chuyển động hỗ trợ máy tự di chuyển, không cần phải đẩy máy.
Khô tức thời
- Miệng hút mềm giúp loại bỏ độ ẩm - cả tiến lẫn lùi.
- Cho phép lám sạch chuyên sâu, chế độ hút có thể vô hiệu hóa bằng bàn đạp chân.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Động cơ dẫn động
|Di chuyển tiến tới nhờ lực xoay của bàn chải
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|300
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|300
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|4 / 4
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|200
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|150
|Loại pin
|Pin Lithium-ion
|Điện áp (V)
|36
|Dung lượng (Ah)
|7,5
|Số lượng pin cần thiết (Unit)
|1
|Hiệu suất mỗi lần sạc pin (m²)
|Tối đa 117 (7,5 Ah)
|Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (min)
|35
|Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V/Hz)
|220 - 240 / 50
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|1270
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
|100
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|1
|Độ ồn (dB(A))
|72,4
|Công suất (W)
|550
|Màu sắc
|Màu than
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|390 x 335 x 1180
Scope of supply
- Bánh xe di chuyển
- Bàn chải dạng ru-lô: 1 Unit
- Hai chổi cao su, thẳng: 1 Unit
Thiết bị
- Hệ thống bình kép