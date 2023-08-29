Máy chà sàn liên hợp KIRA B 50
Hiệu quả, tiết kiệm thời gian, dễ dàng, an toàn, linh hoạt và hoàn toàn tự động: Robot chà sàn liên hợp KIRA B 50 giúp làm sạch hiệu quả trên các bề mặt sàn có diện tích vừa và lớn.
Robot chà sàn liên hợp của Kärcher KIRA B 50 là sự bổ sung thiết thực cho bất kỳ đơn vị làm sạch nào. Với cách làm việc thông minh, tự động kết hợp với chức năng cơ bản của máy chà sàn liên hợp, KIRA sẽ đảm nhiệm việc làm sạch sàn các khu vực có diện tích từ trung bình đến lớn một cách hiệu quả và cho kết quả làm sạch ổn định, nhờ đó giảm bớt áp lực cho nhân viên làm sạch, những người có thể tập trung vào các nhiệm vụ khó khăn hơn. Robot tương tác với người dùng trực quan nhờ màn hình cảm ứng lớn cho phép thiết lập nhanh chóng mà không cần bất kỳ kiến thức chuyên môn nào. Các trạm sạc tùy chọn thêm tạo điều kiện cho việc hoạt động hoàn toàn tự động, bao gồm đổ đầy nước sạch, loại bỏ nước bẩn, làm sạch thùng chứa và sạc lại pin. Đầu bàn chà dạng con lăn sẽ thực hiện việc quét và chà trong một bước làm việc duy nhất, và chổi biên tích hợp giúp loại bỏ các mảnh vụn nhỏ. Các cảm biến và hệ thống điều khiển hiệu suất cao đảm bảo việc điều hướng tránh chướng ngại vật và ngăn ngừa va chạm một cách an toàn. Với mục đích lưu trữ dữ liệu và giám sát, KIRA B 50 sẽ gửi thông báo trạng thái đến thiết bị di động của người dùng và tạo báo cáo công việc làm sạch chi tiết trên website theo dõi.
Tính năng và ưu điểm
Vận hành đơn giản
- Thiết kế rõ ràng, kiểm soát tất cả các chức năng của thiết bị thông qua màn hình cảm ứng.
- Hướng dẫn sử dụng theo từng bước để vận hành dễ dàng và trực quan.
- Thiết lập đơn giản và dễ dàng sử dụng robot mà không cần kiến thức chuyên môn
Điều hướng mạnh mẽ và đáng tin cậy
- Cảm biến với hiệu suất cao cho khả năng phát hiện 360° xung quanh môi trường 360° và giám sát hai bên.
- Điều hướng tránh chướng ngại vật chống va chạm một cách an toàn.
- Di chuyển tự do thông minh trong trường hợp giao thông bị tắc nghẽn.
Tích hợp chổi biên
- Cho phép làm sạch kỹ lưỡng đến tận góc rìa.
- Thu gom và vận chuyển rác bẩn vào giữa.
- Giảm bớt các công việc thủ công thêm đến mức tối thiểu.
Được chứng nhận an toàn
- Được chứng nhận an toàn theo IEC 63327.
- Phù hợp hoạt động ở những khu vực có mật độ đi lại cao.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1600
|Công suất mô-tơ dẫn động (W)
|560
|Công suất tua-bin (W)
|630
|Công suất mô-tơ chổi than (W)
|600
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|550
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (g/cm²)
|80
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|1350
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|750
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|55 / 55
|Bình chất tẩy (l)
|5
|Khay chứa rác (l)
|2
|Hiệu suất làm sạch lý thuyết (m²/h)
|Tối đa 2365
|Hiệu suất làm sạch/bình chứa (m²)
|khoảng 1830
|Điện áp (V)
|24
|Số lượng pin ắc-qui
|2
|Loại ắc-quy
|Li-Ion
|Điện áp / dung lượng pin ắc-qui (V/Ah)
|24 / 160
|Thời gian sử dụng pin (h)
|khoảng 3,5
|Thời gian sạc pin (h)
|Tối đa 8
|Tốc độ di chuyển chủ động (km/h)
|Tối đa 4,3
|Khả năng leo dốc (%)
|Tối đa 6
|Chiều rộng khu vực làm việc (m)
|Tối thiểu 1
|Trọng lượng, rỗng (Kg)
|228
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|225
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|235,186
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|247
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Scope of supply
- Pin ắc-quy và sạc
- Bao gồm thanh hút ngang
- Bàn chải dạng ru-lô: 2 Unit
- Chổi biên
- Đèn cảnh báo
Thiết bị
- Loại lưỡi hút: không thấm dầu
- DOSE - hệ thống tự định lượng
- định lượng nước phụ thuộc vào tốc độ di chuyển
- Màn hình cảm ứng lớn, độ phân giải cao
- Trạm sạc tương thích
- làm sạch tự động
- Chế độ sử dụng bằng tay
- Thiết lập dễ dàng và trực quan mà không cần kiến thức chuyên môn
- Cảm biến hiệu suất cao
- phát hiện chướng ngại vật và chống va chạm
- tự thay đổi khi gặp vật cản
- Đã được xác nhận an toàn cho các khu vực công cộng
- Tạo các báo cáo làm sạch
- Thông báo trên thiết bị di động
- Auto-Fill
- Đèn nhiều màu sắc hiển thị hành vi và trạng thái hoạt động của robot
- Ý nghĩa màu sắc và khái niệm vận hành của Karcher
- Phao kết hợp giữa điện và cơ
- Liều lượng chất tẩy rửa
Khu vực ứng dụng
- Các loại sàn cứng hoặc đàn hồi có diện tích từ trung bình đến lớn
- Có thể được sử dụng ở những nơi có không gian hạn chế cũng như không gian mở
- Thích hợp sử dụng ở các khu vực công cộng
- Lý tưởng sử dụng ở các siêu thị bán lẻ, cơ sở chăm sóc sức khỏe và cơ sở công cộng
- Cùng có thể sử dụng trong các ngành vận tải, nhà máy công nghiệp và tòa nhà văn phòng