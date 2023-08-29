Robot chà sàn liên hợp của Kärcher KIRA B 50 là sự bổ sung thiết thực cho bất kỳ đơn vị làm sạch nào. Với cách làm việc thông minh, tự động kết hợp với chức năng cơ bản của máy chà sàn liên hợp, KIRA sẽ đảm nhiệm việc làm sạch sàn các khu vực có diện tích từ trung bình đến lớn một cách hiệu quả và cho kết quả làm sạch ổn định, nhờ đó giảm bớt áp lực cho nhân viên làm sạch, những người có thể tập trung vào các nhiệm vụ khó khăn hơn. Robot tương tác với người dùng trực quan nhờ màn hình cảm ứng lớn cho phép thiết lập nhanh chóng mà không cần bất kỳ kiến thức chuyên môn nào. Các trạm sạc tùy chọn thêm tạo điều kiện cho việc hoạt động hoàn toàn tự động, bao gồm đổ đầy nước sạch, loại bỏ nước bẩn, làm sạch thùng chứa và sạc lại pin. Đầu bàn chà dạng con lăn sẽ thực hiện việc quét và chà trong một bước làm việc duy nhất, và chổi biên tích hợp giúp loại bỏ các mảnh vụn nhỏ. Các cảm biến và hệ thống điều khiển hiệu suất cao đảm bảo việc điều hướng tránh chướng ngại vật và ngăn ngừa va chạm một cách an toàn. Với mục đích lưu trữ dữ liệu và giám sát, KIRA B 50 sẽ gửi thông báo trạng thái đến thiết bị di động của người dùng và tạo báo cáo công việc làm sạch chi tiết trên website theo dõi.