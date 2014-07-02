Máy làm sạch thảm BRC 30/15 C
Máy vệ sinh thảm kiểu dáng nhỏ gọn cho phép vệ sinh tách tia nhanh chóng và kinh tế; đồng thời rất lý tưởng để xử lý các đốm bẩn và vệ sinh tạm thời mặt thảm với công nghệ phun sơ bộ I-Capsolation. Là sản phẩm rất kinh tế để vệ sinh những diện tích từ 200 đến 800 m².
BRC 30/15 C là thiết bị công nghiệp chuyên dụng hoàn hảo để làm sạch sâu từng sợi thảm ở những khu vực nhỏ hơn. Với bàn chải nổi của nó, kết quả làm sạch hoàn hảo có thể đạt được, cả trên những khu vực không bằng phẳng. BRC 30/15 cũng có thể được sử dụng linh hoạt để làm sạch toàn diện thảm trung gian với chất làm sạch I-Capsol pha sẵn hoặc để loại bỏ vết bẩn có chọn lọc.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu suất vệ sinh cao
- Chổi lăn hỗ trợ hoạt động vệ sinh chuyên sâu.
- Chổi lăn dạng phao cung cấp hiệu suất vệ sinh đồng nhất.
- Phục hồi sợi vải, trả lại bộ mặt mới cho thảm.
Kích thước nhỏ gọn
- Lý tưởng để sử dụng ở các khu vực từ 200 đến 800 m².
- Dễ cất đặt.
- Dễ vận chuyển.
Thông số kỹ thuật
|Hiệu suất diện tích (vệ sinh cơ bản / vệ sinh trung cấp "iCapsol") (m2/h) (m²/h)
|150
|Lưu lượng khí (l/s)
|46
|Lực hút (mbar/kPa)
|300 / 30
|Áp lực phun, vệ sinh sâu (bar)
|3,5
|Tốc độ phun, vệ sinh sâu (l/min)
|1
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|315
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|15 / 17
|Công suất tua-bin (W)
|1130
|Công suất mô-tơ chổi than (W)
|76
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|36
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|35,5
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|920 x 360 x 750
Scope of supply
- Số lượng con lăn: 1 Unit
Thiết bị
- Hướng vận hành: Lùi