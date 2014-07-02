BRC 30/15 C là thiết bị công nghiệp chuyên dụng hoàn hảo để làm sạch sâu từng sợi thảm ở những khu vực nhỏ hơn. Với bàn chải nổi của nó, kết quả làm sạch hoàn hảo có thể đạt được, cả trên những khu vực không bằng phẳng. BRC 30/15 cũng có thể được sử dụng linh hoạt để làm sạch toàn diện thảm trung gian với chất làm sạch I-Capsol pha sẵn hoặc để loại bỏ vết bẩn có chọn lọc.