Máy giặt thảm BRC 40/22 C có khả năng làm sạch thảm chuyên sâu với thời gian nhanh hơn đến 30% so với các máy giặt thảm thông thường trên thị trường. Máy được thiết kế công thái học hoàn hảo với chế độ làm việc dễ dàng theo chiều tiến về phía trước, xoay đầu 200 độ cả 2 bên, tính năng điều hướng, nhanh chóng tránh vật cản như tường, đồ đạc,...Tích hợp cả 3 chức năng: PHUN, CHÀ & HÚT đây là thiết bị có khả năng giặt thảm chuyên sâu và định kỳ (interim). Ở chế độ giặt thảm định kỳ, thiết bị được thiết kế để vận hành với chất tẩy rửa RM 768 áp dụng công nghệ Icapsol mới nhất, giúp thảm khô nhanh chóng trong vòng 30 phút sau khi giặt.