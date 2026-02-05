Máy làm sạch thảm BRC 40/22 C
Máy giặt thảm BRC 40/22 C với công nghệ hiện đại giúp giặt sạch thảm nhanh chóng và hiệu quả. Thiết bị phù hợp với cả 2 phương pháp giặt sâu và định kỳ (interim) cho diện tích làm sạch từ 250 - 1000 m².
Máy giặt thảm BRC 40/22 C có khả năng làm sạch thảm chuyên sâu với thời gian nhanh hơn đến 30% so với các máy giặt thảm thông thường trên thị trường. Máy được thiết kế công thái học hoàn hảo với chế độ làm việc dễ dàng theo chiều tiến về phía trước, xoay đầu 200 độ cả 2 bên, tính năng điều hướng, nhanh chóng tránh vật cản như tường, đồ đạc,...Tích hợp cả 3 chức năng: PHUN, CHÀ & HÚT đây là thiết bị có khả năng giặt thảm chuyên sâu và định kỳ (interim). Ở chế độ giặt thảm định kỳ, thiết bị được thiết kế để vận hành với chất tẩy rửa RM 768 áp dụng công nghệ Icapsol mới nhất, giúp thảm khô nhanh chóng trong vòng 30 phút sau khi giặt.
Tính năng và ưu điểm
Thiết bị có khả năng xoay đầu 200 °Bàn chải chà giúp làm sạch sâu đến chân thảm Dễ dàng điều khiển trên các bề mặt khác nhau
Giặt thảm chuyên sâu và định kỳPhù hợp cho việc giặt thảm sâu và giặt định kỳ Làm sạch sâu đến từng sợi thảm nhờ cơ chế hoạt động của con lăn
Đầu phun cầm tay (lựa chọn thêm)Dùng cho việc làm sạch các góc kẹt hoặc giặt ghế, nệm
Thùng quét tích hợp
- Hút sạch các bụi bẩn trên thảm như tóc, sợi vải,…
- Giảm thiểu việc đóng cặn ở thanh quét
Máy vận hành theo hướng tịnh tiến
- Ngăn các vận hành không cần thiết.
- Hiệu năng tăng 30% so với các máy giặt thảm thông thường
Thông số kỹ thuật
|Hiệu suất diện tích (vệ sinh cơ bản / vệ sinh trung cấp "iCapsol") (m2/h) (m²/h)
|500 / 900
|Lưu lượng khí (l/s)
|47
|Lực hút (mbar/kPa)
|290 / 29
|Áp lực phun, vệ sinh định kỳ (bar)
|3,5
|Áp lực phun, vệ sinh sâu (bar)
|7
|Tốc độ phun, vệ sinh định kỳ (l/min)
|0,38
|Tốc độ phun, vệ sinh sâu (l/min)
|2,5
|Bề rộng vận hành thanh hút (cm)
|48
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|22 / 19
|Công suất tua-bin (W)
|1200
|Công suất mô-tơ chổi than (W)
|400
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|44,5
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|50,5
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|889 x 470 x 1118
Scope of supply
- Số lượng con lăn: 1 Unit
- Bàn chải dạng ru-lô: 1 Unit
Thiết bị
- Hướng vận hành: Tiến
- Chế độ iCapso