Máy làm sạch thảm BRS 43/500 C
Cho kết quả làm sạch vượt trội và thời gian sấy khô thảm chỉ trong 20 phút. Với công nghệ tiên tiến Encapsulation - thảm sẽ được vệ sinh sâu và giảm thiểu thời gian dừng chờ của hoạt động kinh doanh.
Mặt giặt thảm BRS 43/500 C đem lại kết quả làm sạch vượt trội, phù hợp với công việc vệ sinh định kỳ. Máy vận hành với cơ chế phun chất tẩy rửa kết hợp với bàn chải chà để làm sạch đến tận chân thảm. Chất tẩy rửa công thức cải tiến Fast Drying Carpet Cleaner RM 768, với công nghệ Encapsulation - bao quanh và tách phân tử bụi ra khỏi sợi vải, sau đó bụi bẩn có thể được lấy đi nhờ thao tác hút bụi thông thường.
Tính năng và ưu điểm
Hai con lăn quay ngược chiều
- Hiệu suất làm sạch cao nhờ áp lực tiếp xúc lớn
- Làm sạch sâu liên tục từ hai bên
- Đảm bảo mức tiếp xúc sàn đồng nhất ngay cả trên những bề mặt gồ ghề.
2 trong 1
- Lau và chải sạch cùng một lúc
- Bao gồm thùng chứa nước bẩn
Thông số kỹ thuật
|Hiệu suất diện tích (vệ sinh cơ bản / vệ sinh trung cấp "iCapsol") (m2/h) (m²/h)
|300
|Áp lực phun, vệ sinh định kỳ (bar)
|3,4
|Tốc độ phun, vệ sinh định kỳ (l/min)
|0,38
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|7,5
|Công suất mô-tơ chổi than (W)
|370
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|25
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|32,2
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|400 x 470 x 1160
Scope of supply
- Bình chứa iCapsol theo máy
- Số lượng con lăn: 2 Unit
Thiết bị
- Hướng vận hành: Tiến hoặc lùi
- Chế độ iCapso