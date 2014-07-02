Máy làm sạch hút phun Puzzi bao gồm bàn hút thảm và bàn hút nệm/ vải bọc. Đặc biệt bàn hút nệm/ vải bọc còn kết hợp chức năng phun "Spray extraction". Lực phun 1 bar của máy đảm bảo làm sạch sâu cho các chất liệu thảm/ vải bọc/ da mà vẫn nhẹ nhàng, không gây hư hại bề mặt. Bàn hút khe được thiết kế hợp lý giúp việc làm sạch ở các khe, góc nhanh chóng và dễ dàng. Lý tưởng sử dụng cho diện tích nhỏ và vừa. Các phụ kiện kèm theo như móc treo dây điện, giá treo súng phun và ống hút.