Máy làm sạch dạng phun Puzzi 10/1
Máy làm sạch hút phun Puzzi bao gồm bàn hút thảm và bàn hút nệm/ vải bọc. Đặc biệt bàn hút nệm/ vải bọc còn kết hợp chức năng phun "Spray extraction". Lực phun 1 bar của máy đảm bảo làm sạch sâu cho các chất liệu thảm/ vải bọc/ da mà vẫn nhẹ nhàng, không gây hư hại bề mặt. Bàn hút khe được thiết kế hợp lý giúp việc làm sạch ở các khe, góc nhanh chóng và dễ dàng. Lý tưởng sử dụng cho diện tích nhỏ và vừa. Các phụ kiện kèm theo như móc treo dây điện, giá treo súng phun và ống hút.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu suất làm sạch vượt trội
- Làm sạch sâu, hoàn hảo trên bề mặt dệt.
- Khô nhanh giúp các bề mặt có thể nhanh chóng được sử dụng lại nhờ hiệu suất hút ngược tuyệt vời.
- Kết quả làm sạch tuyệt vời với hiệu ứng trước và sau có thể nhìn thấy được.
Bộ phụ kiện làm sạch thảm đa chức năng
- Đầu hút linh hoạt cho góc hút tối ưu và kết quả làm khô tối đa.
- Đầu hút sàn rộng 240 mm với ống phun/hút tích hợp
- Tay cầm hai tay công thái học mang lại sự thoải mái cho người dùng.
Đầu hút đồ nội thất tiện lợi.
- Dễ dàng làm sạch hiệu quả đồ nội thất và đồ đạc bọc vải.
Thùng chứa nước 2 trong 1 thông minh có thể tháo rời
- Nhanh chóng và đơn giản để đổ đầy bình nước sạch.
- Thuận tiện và đơn giản để loại bỏ nước bẩn.
Dễ dàng vận hành chỉ với 2 nút bấm
- Không cần cúi xuống: công tắc on/off chuyển đổi tốc độ và dễ sử dụng.
- Phương pháp nhanh chỉ trong 1 bước: kết hợp phun và hút bụi trong một thao tác.
- Phương pháp 2 bước: Xịt lên sợi vải và để ngấm – sau đó hút bụi.
Bánh sau lớn và con lăn xoay 360° linh hoạt
- Vận hành dễ dàng ngay cả trên bề mặt không bằng phẳng.
- Động cơ đặc biệt và linh hoạt xử lý khi làm sạch
Móc dây
- Để bảo quản an toàn cáp nguồn.
- Thực tế và bảo vệ cáp.
- Máy có thể vận chuyển và cất giữ dễ dàng, thuận tiện.
Thông số kỹ thuật
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|20 - 25
|Lưu lượng khí (l/s)
|74
|Lực hút (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Lưu lượng phun (l/min)
|1
|Áp lực phun (bar)
|1
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|10 / 9
|Công suất tua-bin (W)
|1250
|Công suất máy bơm (W)
|40
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|10,5
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|16,08
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- Đầu hút ghế, sofa
- Chất tẩy rửa: Nhãn RM 760, 2 Unit
- Ống hút phun: 2.5 m
- Móc dây
- Bàn lau sàn: 240 mm
- Súng phun/hút
- Tay cầm chữ D cho ống phun/hút
- Hộp đựng nước sạch/nước bẩn 2 trong 1 có thể tháo rời
- Ống tách tia: 1 Unit
Thiết bị
- Bộ lưu trữ phụ kiện tích hợp cho đầu phu cầm tay / đầu phun khe
- Bộ lưu trữ phụ kiện tích hợp cho bàn phun sàn
- Ống ngậm vòi phun: Đầu hút ghế, sofa, Xanh da trời
Khu vực ứng dụng
- Để làm sạch sâu sợi vải và đồ nội thất vải bọc.
- Dùng để làm sạch trung gian và loại bỏ vết bẩn mục tiêu trên thảm
- Để làm sạch tất cả các bề mặt dệt – bao gồm cả nội thất ô tô
- Để làm sạch sâu sợi vải trên ghế ô tô bọc nệm
- Dùng cho việc làm sạch sâu các sợi vải ở những khu vực thảm nhỏ.