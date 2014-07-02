Với mức độ ồn 66 dB (A), máy hút bụi ướt Puzzi 30/4 là máy yên tĩnh nhất trong phân khúc và lý tưởng để làm sạch với tiếng ồn thấp. Với dung tích nước sạch 30L và vòi phun sàn 350 mm, máy cải tiến đặc biệt thích hợp để làm sạch các khu vực trải thảm lớn. Thiết kế máy tập trung rất nhiều vào việc làm sạch tiện lợi, không mệt mỏi và tiết kiệm thời gian. Chế độ EASY-Operation và kiểu dáng thẳng đứng làm cho việc xử lý dễ dàng hơn nhiều. Bình chứa nước bẩn có thể tháo rời, tay cầm và hình dạng của bình được thiết kế để vận chuyển tiện lợi. Bình chứa nước bẩn dễ dàng để làm sạch. Quá trình cài đặt ngắn giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Thời gian khô với máy ngắn hơn tới 30% so với các sản phẩm cạnh tranh. Điều này một phần là do đầu hút linh hoạt, luôn đảm bảo góc hút tối ưu. Puzzi 30/4 rất dễ mang theo, ngay cả khi đặt nằm với bình chứa đầy nước sạch, và bánh xe con lăn lớn giúp dễ dàng vận chuyển qua cầu thang.