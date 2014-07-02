Máy làm sạch dạng phun Puzzi 30/4
Máy hút phun Puzzi 30/4 là giải pháp vệ sinh kinh tế cho các bề mặt thảm rộng, cho phép thực hiện công việc vệ sinh vừa an toàn vừa hiệu quả, lại rất nhanh chóng và không gây mệt mỏi.
Với mức độ ồn 66 dB (A), máy hút bụi ướt Puzzi 30/4 là máy yên tĩnh nhất trong phân khúc và lý tưởng để làm sạch với tiếng ồn thấp. Với dung tích nước sạch 30L và vòi phun sàn 350 mm, máy cải tiến đặc biệt thích hợp để làm sạch các khu vực trải thảm lớn. Thiết kế máy tập trung rất nhiều vào việc làm sạch tiện lợi, không mệt mỏi và tiết kiệm thời gian. Chế độ EASY-Operation và kiểu dáng thẳng đứng làm cho việc xử lý dễ dàng hơn nhiều. Bình chứa nước bẩn có thể tháo rời, tay cầm và hình dạng của bình được thiết kế để vận chuyển tiện lợi. Bình chứa nước bẩn dễ dàng để làm sạch. Quá trình cài đặt ngắn giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Thời gian khô với máy ngắn hơn tới 30% so với các sản phẩm cạnh tranh. Điều này một phần là do đầu hút linh hoạt, luôn đảm bảo góc hút tối ưu. Puzzi 30/4 rất dễ mang theo, ngay cả khi đặt nằm với bình chứa đầy nước sạch, và bánh xe con lăn lớn giúp dễ dàng vận chuyển qua cầu thang.
Tính năng và ưu điểm
Ổ cắm điện cho PW 30/1Ổ cắm điện tích hợp đảm bảo khả năng sử dụng linh hoạt của sản phẩm PW 30/1 mà không cần nguồn điện phụ. Khi không sử dụng đến, ổ cắm điện được bảo vệ hiệu quả nhờ nắp đóng tự động. PW 30/1 tăng cường hiệu suất khu vực, vệ sinh lông vải bằng loại chổi quay và sắp lông vải theo cùng một hướng.
Bình nước bẩn có thể tháo rờiĐể bảo vệ khỏi bụi bẩn, tay cầm bình nước bẩn được gắn ở bên ngoài. Bình nước bẩn có thể tháo rơi dễ dàng, đồng thời có thể dùng để nạp lại bình nước sạch. Mô tả ngắn gọn về phía sau bình nước bẩn giải thích quy trình làm việc theo cách thức dễ hiểu nhất.
Cực kỳ êm áiChỉ với 66 dB (A), Puzzi 30/4 là máy hút bụi ướt yên tĩnh nhất cùng phân khúc. Nhờ mức ồn thấp, máy có thể sử dụng ở khắp nơi, ngay cả trong giờ làm việc lẫn trong khách sạn. Mức ồn thấp giúp bảo vệ người dùng và cho phép thời gian làm việc kéo dài.
Thể tích bình chứa lớn
- Ngay cả với bình nước sạch 30 lít đầy tràn, Puzzi 30/4 vẫn có thể di chuyển ở tư thế nằm trên lưng người vận hành.
- Màn hình chỉ báo mức độ tích hợp cho người vận hành thấy mực nước sạch hiện hành.
- Màng lọc nước sạch bảo vệ các bộ phận và có thể tháo rời mà không cần dụng cụ, đồng thời có thể vệ sinh được.
Khái niệm vận hành EASY Operation thân thiện với người dùng
Bánh xe vận chuyển cỡ lớn
- Nhờ bánh xe lớn, Puzzi 30/4 dễ dàng di chuyển, ngay cả khi hoàn toàn đầy.
- Bánh xe chạy êm có đường kính 30 cm.
Thông số kỹ thuật
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|60 - 75
|Lưu lượng khí (l/s)
|74
|Lực hút (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Lưu lượng phun (l/min)
|3
|Áp lực phun (bar)
|4
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|30 / 15
|Công suất tua-bin (W)
|1200
|Công suất máy bơm (W)
|70
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Chiều dài dây điện (m)
|15
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|26
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- Ổ cắm điện cho dòng công nghiệp: PW 30/1
- Ống hút phun: 4 m
- Bàn lau sàn: 350 mm
- Súng phun/hút
- Tay cầm chữ D cho ống phun/hút
- Ống tách tia: 1 Unit, 700 mm, Thép không gỉ
Thiết bị
- Ống ngậm vòi phun: Bàn lau sàn, Vàng