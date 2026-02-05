Máy thổi công nghiệp AB 45 Classic

QUạt thổi thảm AB 45 Classic dùng để thổi khô thảm và sàn nhà sau khi vệ sinh xong, giúp sàn nhà và thảm nhanh khô hơn, hạn chế tình trạng trơn trượt do sàn còn ướt và mùi do thảm chưa khô. Quạt được sử dụng nhiều trong nhà hàng, khách sạn, bệnh viện,…