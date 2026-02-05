Máy thổi công nghiệp AB 45 Classic
QUạt thổi thảm AB 45 Classic dùng để thổi khô thảm và sàn nhà sau khi vệ sinh xong, giúp sàn nhà và thảm nhanh khô hơn, hạn chế tình trạng trơn trượt do sàn còn ướt và mùi do thảm chưa khô. Quạt được sử dụng nhiều trong nhà hàng, khách sạn, bệnh viện,…
Tính năng và ưu điểm
Thời gian xì khô ngắn hơn
- Cho phép thảm được được vệ sinh sạch sẽ
Quạt gió gây ra ít tiếng ồn hiệu quả cao
- Có thể làm sạch vào ban ngày
Tích hợp dây lưu trữ năng lượng
- Dây được tích hợp trực tiếp vào máy để dễ dàng cố định trong suốt quá trình di chuyển
Tay cầm vừa an toàn vừa hiệu quả
- Dễ vận chuyển.
- Thiế bị có thế di chuyển một cách thuật tiện với tay cầm được thiết kế linh hoạt
Vận hàn trên 3 vị trí
- Nâng cao hàng loạt các ứng dụng
Thông số kỹ thuật
|Thiết lập tốc độ
|3
|Tốc độ quạt gió (mức 1/2/3) (rpm)
|1000 / 1150 / 1350
|Công suất (W)
|700
|Chiều dài dây điện (m)
|6,1
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|11,87
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|17,23
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|476 x 404 x 475
Thiết bị
- Dạng bảo vệ: II
- Ống nhựa bền
- Tay cầm: điều chỉnh độ cao
- Tay đẩy công thái học
- Ngăn xếp dây nguồn theo máy
Khu vực ứng dụng
- Kinh doanh dịch vụ vệ sinh nhà hàng khách sạn ( ví dụ xì khô thảm)
- Kinh doanh dịch vụ vệ sinh ( ví dụ công nhân dọn vệ sinh hợp đồng)
- Kinh doanh các dịch vụ phục vụ các tòa nhà ( ví dụ cung cấp các dịch vụ sửa chữa tòa nhà, cấu trúc và dịch vụ làm xì khô tường )