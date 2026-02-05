Dù là bụi, chất bẩn thô hay chất lỏng, máy hút bụi khô và ướt với công suất cao của máy NT 90/2 Me Classic đều có thể xử lý dễ dàng kết hợp với thùng chứa siêu lớn 90 lít. Máy được thiết kế để hút nhiều loại bụi bẩn với khối lượng lớn và nổi bật bởi sự dễ dàng vận hành. Máy hút bụi này được trang bị hai mô-tơ bền bỉ, chất lượng cao, tay đẩy tiêu chuẩn, khung gầm siêu cứng cáp với bánh xe bằng kim loại. Ngoài ra, máy còn đi kèm với một bộ lọc trụ tròn hiệu suất cao và ống xả tiện dụng.