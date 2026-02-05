Máy hút bụi khô và ướt NT 90/2 Me Classic
Với thùng chứa dung tích lớn 90 lít, máy hút bụi khô và ướt NT 90/2 Me Classic với hai mô-tơ công suất cao có thể hút dễ dàng các loại bụi bẩn ướt và khô, ngay cả những loại bụi lớn. Máy sở hữu lực hút, khả năng vận hành cùng với chất lượng vượt trội.
Dù là bụi, chất bẩn thô hay chất lỏng, máy hút bụi khô và ướt với công suất cao của máy NT 90/2 Me Classic đều có thể xử lý dễ dàng kết hợp với thùng chứa siêu lớn 90 lít. Máy được thiết kế để hút nhiều loại bụi bẩn với khối lượng lớn và nổi bật bởi sự dễ dàng vận hành. Máy hút bụi này được trang bị hai mô-tơ bền bỉ, chất lượng cao, tay đẩy tiêu chuẩn, khung gầm siêu cứng cáp với bánh xe bằng kim loại. Ngoài ra, máy còn đi kèm với một bộ lọc trụ tròn hiệu suất cao và ống xả tiện dụng.
Tính năng và ưu điểm
Máy hút bụi không có túi lọcMáy hút bụi NT Classic hai động cơ được trang bị bộ lọc Kärcher đã được thử nghiệm và kiểm tra. Bộ lọc cho phép hút bụi liên tục mà không cần túi lọc.
Mạnh mẽ và dễ vận chuyểnVô cùng linh hoạt trên mọi bề mặt nhờ khung gầm chắc chắn, bánh xe kim loại và lớn. Tay cầm tiêu chuẩn đảm bảo vận chuyển thuận tiện.
Công suất hút tuyệt vời2 motor mạnh mẽ đảm bảo sức hút vượt trội. Sức hút mạnh mẽ đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời và hiệu quả tối đa.
Ống xả
- Ống xả dễ dàng tiếp cận giúp xả chất thải thuận tiện.
Phục vụ thuận tiện
- Nhanh khác thường: Khái niệm thiết kế Easy Service cho phép tháo rời motor chỉ trong 44 giây
- Khả năng thay đổi motor nhanh chóng vừa tiết kiệm đáng kể thời gian lẫn chi phí.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lưu lượng khí (l/s)
|2 x 53
|Lực hút (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Dung tích thùng chứa (l)
|90
|Vật liệu thùng chứa
|Thép không gỉ
|Công suất (W)
|Tối đa 2300
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 40
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Độ ồn (dB(A))
|76
|Màu sắc
|Bạc
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|19
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|26,032
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|580 x 510 x 995
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2.5 m
- Tay cầm hút bụi: Nhựa
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 550 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép, mạ crôm
- Bàn hút sàn khô: 360 mm
- Chiều rộng bàn hút sàn ướt/khô: 360 mm
- Đầu hút khe
- Lọc bụi dạng trụ: Giấy
- Ống xả
- Thùng chứa làm bằng thép chống gỉ
- Tay đẩy
- Phao chống tràn
Thiết bị
- Tự động ngắt và cầu dao tổng FI
Khu vực ứng dụng
- Sử dụng cho bụi ướt, bụi khô và bụi bẩn trên tất cả các bề mặt cứng cũng như để làm sạch nội thất xe hơi.