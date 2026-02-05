Máy hút bụi dạng chổi đứng CV 38/2 Adv *EU
Tính năng và ưu điểm
Đèn chỉ báo
Tùy chọn vệ sinh thông minh
Thay chổi mà không cần dụng cụ
Ngăn chứa phụ kiện trên máy
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Bề rộng vận hành (cm)
|38
|Lực hút (mbar/kPa)
|200 / 20
|Lưu lượng khí (l/s)
|40
|Hiệu suất (W)
|850
|Dung tích thùng chứa (l)
|5,5
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|12
|Độ ồn (dB(A))
|65
|Công suất mô-tơ chổi than (W)
|150
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|8,8
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|12,2
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|370 x 390 x 1215
Scope of supply
- Đầu hút khe
- Đầu hút ghế, sofa
- Ống hút có thể tháo rời
- Ống hút dạng nếp gấp
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- chổi lăn tiêu chuẩn: 1 Unit
Thiết bị
- Hệ thống báo trạng thái màng lọc
- Tay cầm có thể thay đổi độ cao
Khu vực ứng dụng
- Sàn thảm
- Lý tưởng để sử dụng trong lĩnh vực khách sạn, cơ sở ăn uống, bán lẻ và vệ sinh tòa nhà