Máy hút bụi dạng chổi đứng CV 60/1 RS Bp Pack
Tính năng và ưu điểm
Ống hút có độ dài vòi kéo dài
Thiết kế tối ưu
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|36
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Bề rộng vận hành (mm)
|600
|Lực hút (kPa/mbar)
|11,7 / 117
|Lưu lượng khí (l/h)
|33,98
|Hiệu suất (W)
|1620
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 32
|Độ ồn (dB(A))
|68
|Công suất mô-tơ chổi than (W)
|373
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|187
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|323,6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1241 x 787 x 1316
Scope of supply
- Đầu hút khe
- Ống hút có thể tháo rời
- Số lượng túi lọc bụi: 5 Unit
- chổi lăn tiêu chuẩn: 2 Unit
Thiết bị
- Dạng bảo vệ: II
- Bộ lọc HEPA: Lọc bụi HEPA 13
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà