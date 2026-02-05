Máy hút bụi dạng chổi đứng CV 60/1 RS Bp Pack

Tính năng và ưu điểm
Ống hút có độ dài vòi kéo dài
Thiết kế tối ưu
Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 36
Tần số (Hz) 50 / 60
Bề rộng vận hành (mm) 600
Lực hút (kPa/mbar) 11,7 / 117
Lưu lượng khí (l/h) 33,98
Hiệu suất (W) 1620
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( ) ID 32
Độ ồn (dB(A)) 68
Công suất mô-tơ chổi than (W) 373
Màu sắc Màu than
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) 187
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 323,6
Kích thước (D x R x C) (mm) 1241 x 787 x 1316

Scope of supply

  • Đầu hút khe
  • Ống hút có thể tháo rời
  • Số lượng túi lọc bụi: 5 Unit
  • chổi lăn tiêu chuẩn: 2 Unit

Thiết bị

  • Dạng bảo vệ: II
  • Bộ lọc HEPA: Lọc bụi HEPA 13
Videos
Khu vực ứng dụng
  • Sàn nhà
Phụ kiện