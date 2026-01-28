Máy hút bụi khô công nghiệp T 10/1 Adv
T 10/1 Professional là dòng thiết bị được cải tiến, nhằm phục vụ công tác hút bụi chuyên nghiệp cho các nhóm khách hàng mục tiêu như: Nhà hàng khách sạn, nhà thầu vệ sinh,... Thiết bị gồm một dây nguồn (12m), một khớp nối chống tĩnh điện, một bộ tích hợp dây nguồn, một màng lọc chính cho phép hút bụi cực mạnh.
Thêm vào những lợi ích của máy hút bụi chuyên dụng T10/1, dòng T 10/1 công nghiệp được cung cấp các lợi ích nổi bật sau: - Dây nguồn có thể tháo rời (12m) để thao tác vận hành dể dàng - Bảo quản dây nguồn - Phin lọc bụi chính lõi thép đảm bảo hút bụi mạnh mẽ - khớp nối chống tĩnh điện để loại bỏ hiện tượng xả điện - Phích cắm vàng đặc biệt, chắc chắn.
Tính năng và ưu điểm
Màng lọc chính cố định dạng tròn cỡ lớn bằng vải nỉ có thể chùi rửaCực mạnh và đủ dày để hút bụi trong thời gian dài.
Dễ bảo dưỡngDây nguồn có thể thay thế nhanh chóng và dễ dàng chỉ bằng cách nới lỏng hai đinh vít. Thao tác này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí bảo dưỡng.
Công tắc chân càng thêm tiện lợiKhông cần cúi xuống.
Ngăn cất nguồn tích hợp ngay trên máy
- Dây điện nguồn luôn được bảo quản an toàn để vận chuyển.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lực hút (mbar/kPa)
|220 / 22
|Lưu lượng khí (l/s)
|43
|Hiệu suất (W)
|700
|Dung tích thùng chứa (l)
|10
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|12
|Độ ồn (dB(A))
|57
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|5,4
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|9,194
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|355 x 310 x 410
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2 m
- Tay cầm hút bụi: Chống tĩnh điện, có bộ điều chỉnh lưu lượng không khí
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 505 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép, mạ crôm
- Vòi xử lý sàn đảo được
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Bộ lọc bảo vệ động cơ
- Lõi lọc chính: Lông cừu
Thiết bị
- Vật liệu thùng chứa: Nhựa
- Ngăn xếp dây nguồn theo máy
- Dây cắm nguồn: Tiêu chuẩn
Videos
Khu vực ứng dụng
- Lý tưởng để sử dụng trong lĩnh vực khách sạn, cơ sở ăn uống, bán lẻ và vệ sinh tòa nhà
- Làm sạch toàn diện tất cả các loại sàn - từ bề mặt sàn cứng đến thảm