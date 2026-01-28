Máy hút bụi khô công nghiệp T 12/1
Kärcher T 12/1 mới là máy hút bụi hiệu quả cao và yên tĩnh. Thiết bị có công tắc bước tiện lợi để dễ vận hành và có hai bánh sau và hai bánh trước để có khả năng cơ động tối đa. Tất cả cùng nhau một máy hút bụi khô mạnh mẽ.
Tiêu chuẩn trang bị túi lọc lông cừu hiệu quả cao cho phép thể tích túi lọc cao gấp ba lần so với túi lọc giấy. Hiệu suất động cơ T 12/1, lưu lượng không khí và hệ thống lọc 6 cấp (bao gồm cả bộ vi lọc là tùy chọn đặc biệt) đã được thiết kế theo cách mà hầu như không bị mất công suất hút. Trọng tâm thấp của nó cung cấp sự ổn định. Dây nguồn có thể được cuộn vào giữa bộ lưu trữ dây hoặc trên móc dây kéo ra như một bộ lưu trữ nhanh khi thường xuyên thay đổi vị trí, ví dụ: làm sạch đồ vật trong khách sạn, ect. Tính năng đặc biệt: công cụ sàn cắm vào giá đỡ phụ kiện (ở mặt sau của thiết bị). Ống hút mềm trên máy có hệ thống kẹp cắm đơn giản nhưng hiệu quả. Hệ thống này đảm bảo rằng ống hút không bị tách ra khi thiết bị được kéo dọc phía sau người dùng. Hệ thống kẹp mới (thay đổi không có công cụ) trên uốn cong cho phép mở rộng dễ dàng ống hút thêm 2,5 m, ví dụ: các bước làm sạch, cầu thang, v.v ... Với bàn chải điện ESB 28 (phụ kiện bổ sung), T 12/1 chuyển đổi thành máy hút bụi kiểu bàn chải. Trong trường hợp các tiêu chuẩn vệ sinh đặc biệt nghiêm ngặt, bộ lọc HEPA giữ lại các hạt rất mịn (tỷ lệ duy trì 99,95%) có thể được trang bị ngoài túi lọc giấy
Tính năng và ưu điểm
Bộ lọc HEPA-13 hiệu quả caoBộ lọc HEPA tùy chọn đảm bảo khí thải không có bụi, hợp vệ sinh. Mức độ lọc và tách cao 99,95% loại bỏ các hạt nhỏ. Được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn thử nghiệm DIN EN 1822: 2019.
Ngăn cất nguồn tích hợp ngay trên máyDây điện nguồn luôn được bảo quản an toàn để vận chuyển.
Rổ lọc chínhBộ lọc chính cố định lớn, có thể rửa được để tách bụi tối ưu. Có thể vận hành máy cả khi có và không có túi lọc.
Công thái học tuyệt vời
- Công tắc chân để dễ sử dụng. Không cần phải uốn cong.
Thông số kỹ thuật
|Nguồn điện (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Lực hút (mbar/kPa)
|220 / 22
|Lưu lượng khí (l/s)
|43
|Hiệu suất (W)
|700
|Dung tích thùng chứa (l)
|12
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|12
|Chất liệu dây cáp
|PVC
|Màu dây cáp
|Vàng
|Độ ồn (dB(A))
|60
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|6,4
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|9,555
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2 m
- Tay cầm hút bụi: Chống tĩnh điện, có bộ điều chỉnh lưu lượng không khí
- Số lượng thanh hút nối dài: 1 Unit
- Chiều dài thanh hút: 505 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép, mạ crôm
- Vòi xử lý sàn đảo được
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Bộ lọc bảo vệ động cơ
- Lõi lọc chính: Nylon
Thiết bị
- Vật liệu thùng chứa: Nhựa
- Ngăn xếp dây nguồn theo máy
- Móc dây
Khu vực ứng dụng
- Hoàn hảo để sử dụng trong văn phòng, phẫu thuật và công ty luật
- Để làm sạch trong nhà hàng, căng tin hoặc bán lẻ
- Thích hợp trong các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn như bệnh viện, trường học và khách sạn