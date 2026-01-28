Tiêu chuẩn trang bị túi lọc lông cừu hiệu quả cao cho phép thể tích túi lọc cao gấp ba lần so với túi lọc giấy. Hiệu suất động cơ T 12/1, lưu lượng không khí và hệ thống lọc 6 cấp (bao gồm cả bộ vi lọc là tùy chọn đặc biệt) đã được thiết kế theo cách mà hầu như không bị mất công suất hút. Trọng tâm thấp của nó cung cấp sự ổn định. Dây nguồn có thể được cuộn vào giữa bộ lưu trữ dây hoặc trên móc dây kéo ra như một bộ lưu trữ nhanh khi thường xuyên thay đổi vị trí, ví dụ: làm sạch đồ vật trong khách sạn, ect. Tính năng đặc biệt: công cụ sàn cắm vào giá đỡ phụ kiện (ở mặt sau của thiết bị). Ống hút mềm trên máy có hệ thống kẹp cắm đơn giản nhưng hiệu quả. Hệ thống này đảm bảo rằng ống hút không bị tách ra khi thiết bị được kéo dọc phía sau người dùng. Hệ thống kẹp mới (thay đổi không có công cụ) trên uốn cong cho phép mở rộng dễ dàng ống hút thêm 2,5 m, ví dụ: các bước làm sạch, cầu thang, v.v ... Với bàn chải điện ESB 28 (phụ kiện bổ sung), T 12/1 chuyển đổi thành máy hút bụi kiểu bàn chải. Trong trường hợp các tiêu chuẩn vệ sinh đặc biệt nghiêm ngặt, bộ lọc HEPA giữ lại các hạt rất mịn (tỷ lệ duy trì 99,95%) có thể được trang bị ngoài túi lọc giấy