Máy hút bụi khô công nghiệp T 14/1 Classic *EU
Trọng lượng nhẹ, mạnh mẽ, giá hợp lý: Máy hút bụi khô T 14/1 Classic gây ấn tượng với sức hút mạnh mẽ, hoạt động đơn giản và thùng chứa 14L cho công việc không bị gián đoạn.
Máy hút bụi khô T 14/1 Classic thuyết phục bạn bằng sự nhẹ nhàng về trọng lượng, động cơ hút mạnh mẽ và giá thành cực kì hợp lý. Cầu giao đạp chân cho sự khởi đầu vô cùng đơn giản. Thùng chứa 14L đảm bảo khoảng thời gian làm việc liên tục và không bị gián đoạn. Sau khi hút bụi, bạn có thể thay đổi túi lọc gần như chỉ trong vài giây nhờ hai nắp trên đầu tuabin. Bộ lọc lớn cố định được làm từ nylon để tách bụi tối ưu và cũng có thể giặt được.
Tính năng và ưu điểm
Cầu giao đạp chân tiện lợiKhông cần cúi xuống: công tắc on/off chuyển đổi tốc độ và dễ sử dụng.
Nơi chứa phụ kiệnCác ống hút và phụ kiện được mang theo máy một cách an toàn và thuận tiện, luôn sẵn sàng khi cần sử dụng.
Rổ lọc chính giúp tách bụi tối ưuBộ lọc chính vĩnh viễn đảm bảo tách bụi tối ưu, cho phép hoạt động mà không cần túi lọc.
Bảo quản dây điện an toàn
- Dây điện nguồn được gắn đơn giản vào móc cáp. Điều này ngăn ngừa các nguy cơ vấp ngã nguy hiểm trong quá trình vận chuyển.
Nới gắn phụ kiện cho đầu hút nhỏ
- Nhờ giá đỡ phụ kiện thiết thực, các đầu hút nhỏ có thể được cố định trực tiếp vào đường ống. Bằng cách này, các đầu hút luôn ở gần tầm tay khi cần.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lực hút (mbar/kPa)
|285 / 28,5
|Lưu lượng khí (l/s)
|47
|Hiệu suất (W)
|1600
|Dung tích thùng chứa (l)
|14
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Độ ồn (dB(A))
|69
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|5,3
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|355 x 310 x 466
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2 m
- Loại ống hút bụi: Tay cầm
- Số lượng thanh hút nối dài: 2 Unit
- Chiều dài thanh hút: 505 mm
- Chất liệu thanh hút: Thép
- Vòi xử lý sàn đảo được
- Đầu hút ghế, sofa
- Đầu hút khe
- Đàu bàn chải hút
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Lõi lọc chính: Nylon
Thiết bị
- Vật liệu thùng chứa: Nhựa
- Móc dây
- Ngăn phụ kiện tích hợp
Videos
Khu vực ứng dụng
- Làm sạch toàn diện tất cả các loại sàn - từ bề mặt sàn cứng đến thảm