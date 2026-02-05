Máy hút bụi khô T 14/1 Classic thuyết phục bạn bằng sự nhẹ nhàng về trọng lượng, động cơ hút mạnh mẽ và giá thành cực kì hợp lý. Cầu giao đạp chân cho sự khởi đầu vô cùng đơn giản. Thùng chứa 14L đảm bảo khoảng thời gian làm việc liên tục và không bị gián đoạn. Sau khi hút bụi, bạn có thể thay đổi túi lọc gần như chỉ trong vài giây nhờ hai nắp trên đầu tuabin. Bộ lọc lớn cố định được làm từ nylon để tách bụi tối ưu và cũng có thể giặt được.