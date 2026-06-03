Máy hút bụi khô T 15/1 Adv Kärcher nổi bật với tính bền vững, độ bền cao, khả năng hút mạnh mẽ và hoạt động siêu êm ái. Máy còn sở hữu độ bền ấn tượng, cùng với một loạt phụ kiện đa dạng và tỉ lệ giá/hiệu suất tuyệt vời. Với 45% vật liệu tái chế¹⁾ trong quá trình sản xuất, máy giúp tiết kiệm tài nguyên và giảm yêu cầu năng lượng. T 15/1 Adv mạnh mẽ và hoạt động với độ ồn thấp (52 dB[A]), thực tế rất yên tĩnh đến mức có thể sử dụng để vệ sinh vào ban ngày và ở các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn bất cứ lúc nào. Máy hút bụi này dễ dàng di chuyển và không bị nghiêng, với dung tích thùng chứa lên tới 15 lít. Máy còn có tay cầm gập, giúp việc vận chuyển máy trở nên dễ dàng và thuận tiện. Bền bỉ và chắc chắn là đặc điểm nổi bật của máy, bao gồm cả khung, vỏ, bộ đệm và bánh xe lớn. Bộ phụ kiện đi kèm gồm đầu hút khe và đầu hút bọc ghế, có thể được lưu trữ ngay trên máy để dễ dàng sử dụng khi cần. Bộ phụ kiện của T 15/1 Adv còn bao gồm một loạt các phụ kiện khác: ống hút, ống uốn chống tĩnh điện, ống hút dạng ống lồng nhẹ và có thể điều chỉnh chiều cao (bằng nhôm), đầu hút sàn có thể chuyển đổi, đầu hút gỗ, đầu hút khe và đầu hút bọc ghế.