Máy hút bụi khô công nghiệp T 15/1 HEPA
Máy hút bụi khô T 15/1 đã đượcchúng tôi đã cải tiến từ dòng máy hút bụi khô thương mại hiện tại và đã giành lại được mảng thị trường quan trọng nhờ dòng sản phẩm hàng đầu này.
Thiết bị vận hành cực kỳ yên tĩnh kết hợp tiện nghi công thái nhờ tích hợp hoàn thiện ống hút, dây nguồn và phụ kiện cũng như hai vị trí dựng dành cho công cụ sàn với hiệu suất hút vượt trội và bán kính vận hành rộng.
Tính năng và ưu điểm
Bộ lọc HEPA-13 hiệu quả cao
- Được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn thử nghiệm DIN EN 1822: 2019.
- Mức độ lọc và tách cao 99,95% loại bỏ các hạt nhỏ.
Ngăn phụ kiện tích hợp
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Lực hút (mbar/kPa)
|220 / 22
|Lưu lượng khí (l/s)
|43
|Hiệu suất (W)
|700
|Dung tích thùng chứa (l)
|15
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn ( )
|ID 35
|Chiều dài dây điện (m)
|15
|Độ ồn (dB(A))
|60
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|7,1
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|11,548
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|434 x 316 x 400
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 2 m
- Tay cầm hút bụi: Chống tĩnh điện, có bộ điều chỉnh lưu lượng không khí
- Thanh hút nối dài: 615 mm, 1007 mm
- Thanh nối dài: Thép, mạ crôm
- Vòi xử lý sàn đảo được
- Đầu hút ghế, sofa
- Đầu hút khe
- Đàu bàn chải hút
- Số lượng túi lọc bụi: 1 Unit
- Chất liệu túi lọc bụi: Lông cừu
- Bộ lọc HEPA: Lọc bụi HEPA 13
- Lõi lọc chính: Lông cừu
Thiết bị
- Vật liệu thùng chứa: Nhựa
- Ngăn xếp dây nguồn theo máy
Videos
Khu vực ứng dụng
- Đa năng và có thể sử dụng ở những nơi có yêu cầu vệ sinh cao
- Dành cho tất cả các bề mặt cứng, ví dụ: gạch, đá tự nhiên, PVC, vải sơn.
- Sàn thảm