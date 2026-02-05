Máy quét hút thảm CVS 65/1 Bp

Thông số kỹ thuật

Nền tảng pin Nền tảng pin 36V
Bề rộng vận hành (mm) 450
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm) 625
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h) 1800
Lực hút (mbar) 1
Dung tích thùng chứa (l) 20
Công suất (W) 300
Độ ồn (dB(A)) 56
Loại pin Pin Lithium-ion
Điện áp (V) 36
Màu sắc Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg) 36,9
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 43,169
Kích thước (D x R x C) (mm) 980 x 675 x 1070

Scope of supply

  • Túi phụ kiện SC 1

Thiết bị

  • Cấp lọc bụi: M
  • Làm sạch bộ lọc tự động
  • Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
Máy quét hút thảm CVS 65/1 Bp
Khu vực ứng dụng
  • Khách sạn
