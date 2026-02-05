Máy quét hút thảm CVS 65/1 Bp
Thông số kỹ thuật
|Nền tảng pin
|Nền tảng pin 36V
|Bề rộng vận hành (mm)
|450
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|625
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|1800
|Lực hút (mbar)
|1
|Dung tích thùng chứa (l)
|20
|Công suất (W)
|300
|Độ ồn (dB(A))
|56
|Loại pin
|Pin Lithium-ion
|Điện áp (V)
|36
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|36,9
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|43,169
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|980 x 675 x 1070
Scope of supply
- Túi phụ kiện SC 1
Thiết bị
- Cấp lọc bụi: M
- Làm sạch bộ lọc tự động
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
Videos
Khu vực ứng dụng
- Khách sạn