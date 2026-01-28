Máy làm sạch bằng hơi nước SG 4/4
Máy SG 4/4 nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ với áp lực lên đến 4 bar. Hệ thống điều chỉnh áp lực thông minh và chức năng VapoHydro giúp làm sạch hiệu quả mà không cần đến chất tẩy rửa.
Là thiết bị làm sạch bằng hơi nước nhỏ gọn nhưng rất mạnh mẽ, máy SG 4/4 mang lại hiệu quả làm sạch nổi bật được cấp bằng chứng nhận về khả năng diệt khuẩn*. Với công năng liên tục thay đổi áp lực hơi nước và chức năng VapoHydro giúp máy SG 4/4 đáp ứng hoàn hảo các công việc làm sạch khác nhau. Hệ thống 2 bình chứa có thể được làm đầy bất cứ khi nào, đảm bảo khả năng đun sôi nước nhanh chóng tránh gián đoạn trong lúc vận hành. Đồng hồ nhiệt độ hơi nước giúp đảm bảo kết quả làm sạch luôn được giữ tối ưu. SG 4/4 là thiết bị làm sạch cực kỳ linh hoạt mà không cần dùng đến bất cứ hóa chất nào. *(*According to prEN 16615, PVC floor, machine: SG 4/4 (floor nozzle with slats, 30 cm/sec, max. steam pressure, min. VapoHydro), test bacteria: Enterococcus hirae ATCC 10541)
Tính năng và ưu điểm
Khử trùng được chứng nhận và hiệu quả caoKhử trùng bề mặt theo EN 16615 được xác nhận bởi phòng thí nghiệm bên ngoài. Phổ hiệu quả diệt khuẩn và diệt virut chống lại virut bao bọc PLUS. Vi trùng xét nghiệm: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.
Khử trùng không hóa chấtThân thiện với tài nguyên và không có cặn, vì chỉ được làm sạch bằng nước. An toàn tối đa vì sự phát triển của vi trùng đa kháng được ngăn chặn. Làm sạch bề mặt thân thiện mà không cần hóa chất.
Hệ thống bình képNước sạch có thể được liên tục làm đầy trong khoang do bộ phận đun sôi và khoang chứa nước được thiết kế tách biệt. Vì chỉ có một phần khối lượng tổng thể được làm nóng, một luồng hơi nước liên tục được nhanh chóng sản xuất. Với khối lượng bình chứa lên đến 4l, máy SG 4/4 có thể sử dụng trong thời gian dài mà không cần châm nước.
VapoHydro
- Nhờ vào VapoHydro, mức độ hơi nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào các công việc làm sạch khác nhau.
- Ngoài áp lực hơi nước, độ bão hòa có thể được điều chỉnh từ dạng hơi sương sang dạng nước nóng.
- Với đầu phun nước nóng, ngay cả các chất bẩn cứng đầu nhất cũng có thể loại bỏ một cách dễ dàng.
Khoang chứa phụ kiện
- Khoang chứa cho phép chứa đa dạng các loại phụ kiện khác nhau.
- Các phụ kiện luôn được cất giữ cẩn thận
- Ống phun cũng có thể được giữ ở khu vực sau máy
Thông số kỹ thuật
|Dung tích bình đun (l)
|2,4
|Dung tích bình chứa (l)
|2
|Áp suất hơi (bar)
|Tối đa 4
|Công suất gia nhiệt (W)
|2300
|Thời gian làm nóng (min)
|9
|Nhiệt độ phun (°C)
|Tối đa 145
|Chiều dài dây điện (m)
|7,5
|Điện áp (V)
|220 - 240
|Tần số (Hz)
|50 - 60
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|8
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|11,197
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|475 x 320 x 275
Scope of supply
- Đầu chảy cầm tay: 165 mm
- Số lượng thanh phun hơi nước nối dài: 2 Unit
- Chiều thanh phun hơi nước nối dài: 505 mm
- Ống hơi có súng phun: 2 m
- Đầu phun lau sàn: 320 mm
- Đầu phun lau sàn kết hợp vải vi sợi: 310 mm
- Phễu
- Ống hút hơi nước: 2 Unit
- Khăn vải bông cho vòi phun cầm tay
- Vải lau sàn (vải bông, 400x200 mm)
- Vải lau sàn (vải bông, 480x270 mm)
Thiết bị
- Bình chứa: có thể châm nước liên tục
- Tay đẩy công thái học
- Đầu phun Power nozzle
- Vòi phun tia điểm, ngắn
- Vòi phun tia điểm, dài
- Bàn chải tròn, đen: 1 Unit
- Chức năng VapoHydro
- Kiểm soát độ bão hòa hơi nước vô hạn
- Khóa an toàn trên thân máy
- Khóa an toàn trên súng phun
Videos
Khu vực ứng dụng
- Đa năng và có thể sử dụng ở những nơi có yêu cầu vệ sinh cao