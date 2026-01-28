Là thiết bị làm sạch bằng hơi nước nhỏ gọn nhưng rất mạnh mẽ, máy SG 4/4 mang lại hiệu quả làm sạch nổi bật được cấp bằng chứng nhận về khả năng diệt khuẩn*. Với công năng liên tục thay đổi áp lực hơi nước và chức năng VapoHydro giúp máy SG 4/4 đáp ứng hoàn hảo các công việc làm sạch khác nhau. Hệ thống 2 bình chứa có thể được làm đầy bất cứ khi nào, đảm bảo khả năng đun sôi nước nhanh chóng tránh gián đoạn trong lúc vận hành. Đồng hồ nhiệt độ hơi nước giúp đảm bảo kết quả làm sạch luôn được giữ tối ưu. SG 4/4 là thiết bị làm sạch cực kỳ linh hoạt mà không cần dùng đến bất cứ hóa chất nào. *(*According to prEN 16615, PVC floor, machine: SG 4/4 (floor nozzle with slats, 30 cm/sec, max. steam pressure, min. VapoHydro), test bacteria: Enterococcus hirae ATCC 10541)