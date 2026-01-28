Máy thổi đá khô IB 15/120
Ice Blaster IB 15/120 là một trong những máy phun đá khô mạnh nhất trên thị trường. Máy gây ấn tượng mạnh mẽ, công nghệ đáng tin cậy và kết quả tốt nhất trong việc làm sạch băng khô.
Ice Blaster IB 15/120 mạnh mẽ, mạnh mẽ và cực kỳ đáng tin cậy. Các giải pháp thông minh, chi tiết như thùng chứa, đổ băng, giữ khung và ngăn chứa đồ cũng góp phần tạo ấn tượng tổng thể tích cực, tăng sự thoải mái khi vận hành và làm cho việc vệ sinh băng khô trở nên thú vị hơn. Và từ quan điểm kỹ thuật, giải pháp trong chi tiết, đó là lý do tại sao chúng tôi đã cải thiện đáng kể luồng không khí trong máy, vòi, súng kích hoạt và vòi phun. Kết quả: hiệu suất làm sạch vượt trội. Mặc dù kích thước của nó, máy IB 15/120 rất di động và có thể được thực hiện dễ dàng bởi một người, ví dụ trên cầu thang. Trong ngắn hạn: phun khô băng thật tuyệt vời!
Tính năng và ưu điểm
Vỏ đựng đầu phunCác vòi phun và dụng cụ bắn đá luôn có sẵn trên máy. Vỏ máy được đính kèm với biên máy để bảo vệ máy khỏi bụi bẩn.
Tính di động vượt trộiTối ưu cân bằng của thiết bị để vận động thuận tiện trên địa hình không bằng phẳng. Các thanh ở mặt trước và mặt sau của thiết bị giúp dễ dàng thương lượng cầu thang.
Tự động xả đá thừaKhả năng để làm rỗng các bể chứa băng còn sót lại chỉ bằng một nút bấm sẽ ngăn thiết bị bị đóng băng khi công việc hoàn tất. Máy không bị đóng băng.
GFRP thùng chứa băng khô
- Cách nhiệt tối ưu của băng khô.
- Không ngưng kết.
- Không đóng băng máy
Hiệu suất luồng khí trong thiết bị
- Băng khô được vận chuyển từ thiết bị sang đầu phun mà không bị hư hại.
- Hiệu suất làm sạch cuối cùng tuyệt vời tại đầu phun
Dây đeo nối được tích hợp dưới đất
- Dễ dàng nối đất của vật bị thổi.
- Bảo vệ khỏi xung điện từ người dùng đến đối tượng.
- Cải thiện ống nối thuận tiện.
Bộ tách dầu và nước được tích hợp
- Không đóng băng thiết bị.
Bộ phận giữ súng được tinh chỉnh
- Cò súng luôn được lưu trữ hoàn hảo.
- Vị trí lý tưởng( Ví dụ: thay đổi vòi phun).
Kho lưu trữ được tích hợp với đầu phun và dụng cụ.
- Mọi thứ luôn sẵn sàng - thẳng tới thiết bị.
Thông số kỹ thuật
|Công suất (kW)
|0,6
|Vỏ/ Khung
|Thép không gỉ (1.4301)
|Chiều dài dây điện (m)
|7
|Áp suất không khí (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Chất lượng không khí
|Khô và không dầu
|Luồng không khí (m³/min)
|2 - 12
|Độ ồn (dB(A))
|125
|Dung lượng băng khô (Kg)
|40
|Viên đá khô (đường kính) (mm) (mm)
|3
|Tiêu thụ đá khô (Kg/h)
|30 - 120
|Số pha (Ph)
|1
|Tần số (Hz)
|50 - 60
|Điện áp (V)
|220 - 240
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|91
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|101,5
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Scope of supply
- Vòi phun có chèn bọt
- Mỡ cho vòi phun
- Đầu phun dẹp
- Chèn vòi phun phẳng: 8 mm
- Chìa khoá mở (để thay đổi đầu phun): 2 Unit
- Vòi phun tròn, XL, dài
- Vòi phun với cáp điều khiển điện và khớp nối nhanh
- Súng phản lực (tiện dụng và an toàn)
Thiết bị
- Công tắc "Không khí" hoặc "Không khí và băng" trên súng kích nổ
- Hệ thống điều khiển điện tử
- Bao gồm dây đeo mặt đất dây đeo
- Tách dầu và nước
Khu vực ứng dụng
- Làm sạch khuôn và dụng cụ đúc
- Các bộ phận nhựa lỏng.
- Làm sạch công cụ rèn
- Vệ sinh hệ thống làm đầy và máy trộn
- Vệ sinh hệ thống băng tải, vận chuyển và xử lý
- Làm sạch lò nướng
- Làm sạch máy in và thiết bị ngoại vi
- Làm sạch máy chể biến gỗ
- Máy làm sạch, tua-bin, tủ điều khiển và bộ trao đổi nhiệt