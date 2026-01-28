Ice Blaster IB 15/120 mạnh mẽ, mạnh mẽ và cực kỳ đáng tin cậy. Các giải pháp thông minh, chi tiết như thùng chứa, đổ băng, giữ khung và ngăn chứa đồ cũng góp phần tạo ấn tượng tổng thể tích cực, tăng sự thoải mái khi vận hành và làm cho việc vệ sinh băng khô trở nên thú vị hơn. Và từ quan điểm kỹ thuật, giải pháp trong chi tiết, đó là lý do tại sao chúng tôi đã cải thiện đáng kể luồng không khí trong máy, vòi, súng kích hoạt và vòi phun. Kết quả: hiệu suất làm sạch vượt trội. Mặc dù kích thước của nó, máy IB 15/120 rất di động và có thể được thực hiện dễ dàng bởi một người, ví dụ trên cầu thang. Trong ngắn hạn: phun khô băng thật tuyệt vời!