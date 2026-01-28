Máy thổi đá khô IB 7/40 Classic
Nhờ tối ưu hóa luồng không khí, máy thổi đá khô IB 7/40 của chúng tôi gây ấn tượng với kết quả tuyệt vời trong quá trình làm sạch đá khô, ngay cả khi làm việc với áp suất không khí thấp. Thiết bị nhỏ gọn.
Máy thổi đá khô IB 7/40 Classic là máy có hiệu suất cao gây ấn tượng trong việc sử dụng hàng ngày với khả năng xử lý an toàn và thuận tiện, khả năng điều động dễ dàng và hoạt động đáng tin cậy. Tất nhiên, tất cả các linh kiện và công nghệ đều tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Ví dụ, công nghệ định lượng được cân nhắc kỹ lưỡng giúp máy không bị đóng băng trong quá trình nổ, đồng thời luồng không khí được tối ưu hóa cũng đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời ở áp suất và mức tiêu thụ không khí tương đối thấp, đồng thời, tiếng ồn vận hành tương đối thấp. Áp suất phản lực và khối lượng cung cấp đá có thể điều chỉnh vô cấp thông qua nút, một chức năng cũng có thể được tắt bằng cách sử dụng công tắc phím. Một bộ tách dầu và nước tích hợp, cũng như một hệ thống loại bỏ đá dư để loại bỏ đá khô còn sót lại sau khi sử dụng chỉ bằng một nút bấm cũng là tiêu chuẩn. Tất cả các thông số làm việc có liên quan, cũng như các giá trị thống kê như thời gian hoạt động, lượng đá tiêu thụ trung bình mỗi giờ hoặc tổng lượng đá tiêu thụ có thể dễ dàng được đọc trên màn hình
Tính năng và ưu điểm
Thể hiện làm sạchDễ đọc các giá trị được thiết lập; dễ vận hành nhờ vào các nút bấm lớn và hệ thống điều khiển điện tử.
Tự động xả đá thừaKhả năng để làm rỗng các bể chứa băng còn sót lại chỉ bằng một nút bấm sẽ ngăn thiết bị bị đóng băng khi công việc hoàn tất.
Bộ tách dầu và nước được tích hợpKhông đóng băng thiết bị.
Bộ phận giữ súng được tinh chỉnh
- Cò súng luôn được lưu trữ hoàn hảo.
- Vị trí lý tưởng (ví dụ: thay thế cho vòi phun)
Tính di động vượt trội
- Tối ưu cân bằng của thiết bị để vận động thuận tiện trên địa hình không bằng phẳng.
Hiệu suất luồng khí trong thiết bị
- Băng khô được vận chuyển từ thiết bị sang đầu phun mà không bị hư hại.
- Hiệu suất làm sạch cuối cùng tuyệt vời tại đầu phun
Kho lưu trữ được tích hợp với đầu phun và dụng cụ.
- Mọi thứ luôn sẵn sàng - thẳng tới thiết bị.
Thông số kỹ thuật
|Công suất (kW)
|0,6
|Vỏ/ Khung
|Thép không gỉ (1.4301)
|Chiều dài dây điện (m)
|7
|Áp suất không khí (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Chất lượng không khí
|Khô và không dầu
|Luồng không khí (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Độ ồn (dB(A))
|99
|Dung lượng băng khô (Kg)
|15
|Viên đá khô (đường kính) (mm) (mm)
|3
|Tiêu thụ đá khô (Kg/h)
|15 - 50
|Số pha (Ph)
|1
|Tần số (Hz)
|50 - 60
|Điện áp (V)
|220 - 240
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|93
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|75
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- Mỡ cho vòi phun
- Đầu phun dẹp
- Chìa khoá mở (để thay đổi đầu phun): 2 Unit
- Vòi phun với cáp điều khiển điện và khớp nối nhanh
- Súng phản lực (tiện dụng và an toàn)
- Túi công cụ
Thiết bị
- Hệ thống điều khiển điện tử
- Tách dầu và nước
Khu vực ứng dụng
- Làm sạch khuôn và dụng cụ đúc
- Các bộ phận nhựa lỏng.
- Làm sạch công cụ rèn
- Làm sạch hệ thống làm đầy và trộn
- Làm sạch băng tải, vận chuyển và xử lý hệ thống
- Làm sạch lò nướng
- Làm sạch máy in và thiết bị ngoại vi
- Làm sạch máy chể biến gỗ
- Máy làm sạch, tua-bin, tủ điều khiển và bộ trao đổi nhiệt