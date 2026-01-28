Máy thổi đá khô IB 7/40 Classic là máy có hiệu suất cao gây ấn tượng trong việc sử dụng hàng ngày với khả năng xử lý an toàn và thuận tiện, khả năng điều động dễ dàng và hoạt động đáng tin cậy. Tất nhiên, tất cả các linh kiện và công nghệ đều tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Ví dụ, công nghệ định lượng được cân nhắc kỹ lưỡng giúp máy không bị đóng băng trong quá trình nổ, đồng thời luồng không khí được tối ưu hóa cũng đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời ở áp suất và mức tiêu thụ không khí tương đối thấp, đồng thời, tiếng ồn vận hành tương đối thấp. Áp suất phản lực và khối lượng cung cấp đá có thể điều chỉnh vô cấp thông qua nút, một chức năng cũng có thể được tắt bằng cách sử dụng công tắc phím. Một bộ tách dầu và nước tích hợp, cũng như một hệ thống loại bỏ đá dư để loại bỏ đá khô còn sót lại sau khi sử dụng chỉ bằng một nút bấm cũng là tiêu chuẩn. Tất cả các thông số làm việc có liên quan, cũng như các giá trị thống kê như thời gian hoạt động, lượng đá tiêu thụ trung bình mỗi giờ hoặc tổng lượng đá tiêu thụ có thể dễ dàng được đọc trên màn hình