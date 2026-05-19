Xe quét đô thị MC 250

Thông số kỹ thuật

Loại truyền động Đi-ê-zen
Nhà sản xuất động cơ VM
Phân loại động cơ (kW) 75
Công suất khối (cm³) 2970
Hình trụ 4
Tốc độ di chuyển (km/h) 60
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm) 2625
Bình chứa rác quét được (l) 2500
Bồn nước ( /l) 120 / 400
Bình chứa nước sạch (l) 200
Wheelbase (mm) 1980
Tổng trọng lượng cho phép (Kg) 6000
Kích thước (D x R x C) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Thiết bị

  • Bộ lọc phân tử
  • Ghế tiện dụng
  • Bình nóng lạnh và điều hòa
  • Bộ gia nhiệt
  • Máy thu thanh
  • Đèn cảnh báo quay
  • Sử dụng quanh năm
