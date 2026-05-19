Xe quét đô thị MC 250
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Đi-ê-zen
|Nhà sản xuất động cơ
|VM
|Phân loại động cơ (kW)
|75
|Công suất khối (cm³)
|2970
|Hình trụ
|4
|Tốc độ di chuyển (km/h)
|60
|Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
|2625
|Bình chứa rác quét được (l)
|2500
|Bồn nước ( /l)
|120 / 400
|Bình chứa nước sạch (l)
|200
|Wheelbase (mm)
|1980
|Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
|6000
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Thiết bị
- Bộ lọc phân tử
- Ghế tiện dụng
- Bình nóng lạnh và điều hòa
- Bộ gia nhiệt
- Máy thu thanh
- Đèn cảnh báo quay
- Sử dụng quanh năm