MÔ TẢ KỸ THUẬT XE QUÉT: Truyền động: - Động cơ Honda 6,7 ​​kW - 1 bàn đạp để chuyển động tiến và lùi - Vòng quay nhỏ (3350 mm) - Phanh đỗ tự động với công nghệ hút chân không - Tự động tắt động cơ khi bạn rời khỏi chỗ ngồi. Hệ thống quét/hút bụi: Thiết bị chuyên dụng hoạt động theo theo nguyên tắc vứt bỏ, tức là chất thải được vận chuyển vào thùng chứa chất bẩn ở phía sau thông qua con lăn của xe quét. Con lăn của xe quét được đặt nổi và tự động điều chỉnh theo độ không bằng phẳng của mặt đất. Cả bộ lọc và con lăn của xe quét chính đều có thể được hoán đổi mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Cánh gạt bụi thô cho phép hút các chất bẩn thô, chẳng hạn như lon, sạn, sỏi hoặc lá ướt. Chổi biên và trục lăn quét được dẫn động bằng thủy lực. Một chổi biên thứ hai có sẵn dưới dạng tùy chọn. Thùng chứa bụi: Có thể tháo hai thùng chứa chất bẩn 50 lít ở bên cạnh. Hoạt động: Có thể hạ xuống chổi biên và trục lăn của chổi quét chính bằng công tắc. Chuyển động tiến và lùi được điều khiển thông qua một bàn đạp duy nhất.