Xe quét hút KM 130/300 R D
Máy quét rác công nghiệp chạy dầu diesel thủy lực toàn phần, với hệ lái bánh răng ba bánh. Chuyên dụng cho các công việc có tính khắc nghiệt trong các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, hoặc xử lý kim loại, các xưởng đúc và nhiều phân khúc khác có nhiều rác thải.
Máy quét công nghiệp KM 130/300 R Classic bền bỉ được trang bị để sử dụng trong nhà máy vật liệu xây dựng, nhà máy chế biến kim loại và kim loại đúc, và các ngành công nghiệp bụi nặng khác. Máy có thể được vận hành thoải mái và sử dụng các đòn bẩy một cách dễ dàng. Thùng quét được làm sạch bằng cơ chế thủy lực giúp nâng thùng lên. Dung tích khổng lồ của thùng quét là 300L, cho phép sử dụng trong thời gian dài mà không bị gián đoạn. Máy được trang bị để sử dụng chuyên sâu trong điều kiện khắc nghiệt nhất nhờ khung thép chắc chắn, với nhiều lớp chống ăn mòn. Hệ dẫn động thủy lực bánh sau đảm bảo khả năng cơ động tốt nhất ngay cả trong những không gian hẹp. Hệ thống Footprint linh hoạt đảm bảo quét tối ưu trên các loại bề mặt sàn khác nhau - và vẫn đảm bảo giảm thiểu độ hao mòn của chổi. Trong trường hợp bảo trì và sửa chữa, tất cả các bộ phận - phụ kiện kỹ thuật có thể lấy ra dễ dàng.
Tính năng và ưu điểm
Kết cấu bền khỏeKhung thép đặc chắc. Động cơ công nghiệp mạnh mẽ, làm mát bằng nước. Hệ truyền động dạng kéo hoàn toàn bằng thủy tĩnh.
Màng lọc hiệu quả với thời gian vận hành kéo dàiMàng lọc đế gấp phẳng với diện tích màng lọc 5.5 m². Vệ sinh màng lọc hiệu quả với bộ nạo kép. Cho phép quét rác mà không làm tùng bụi.
Rất thân thiện với người dùngKhái niệm thiết kế EASY Operation. Truy cập vào buồng lái dễ dàng. Dễ dàng bảo dưỡng.
Nhiều loại bộ truyền động
- Truyền động bằng điện.
- Động cơ đi-ê-zen phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp.
- Động cơ Lpg phục vụ nhu cầu vệ sinh trong nhà và ngoài trời.
Hệ thống theo dấu linh hoạt
- Kết quả vệ sinh hoàn hảo.
- Hao mòn và hỏng hóc chổi thấp
- Dễ thích nghi với các bề mặt khác nhau
Hệ thống kết xuất cao bằng thủy lực
- Trút đổ rác an toàn và dễ dàng.
- Cầng nâng thùng chứa cao đến 1.42 m
Nguyên lý đá rác
- Hút rác thô và siêu mịn
- Mức phân tán bụi thấp
Bộ phụ kiện và phụ tùng toàn diện
- Dễ tương thích với nhu cầu vệ sinh riêng lẻ
- Đang trang bị ấn tượng (chẳng hạn như buồng lái thoải mái, máy điều hòa nhiệt độ, lò sưởi)
- Chổi bên thứ hai được cung cấp theo yêu cầu
Bộ truyền động dạng kéo hoàn toàn bằng thủy tĩnh và con lăn chổi quét chính cùng chổi biên
- Cực kỳ ít bảo trì
- Không hao mòn, hỏng hóc
- Cực kì bền
Màng lọc sơ bộ dạng lốc xoáy
- Thời gian vận hành kéo dài đối với màng lọc mô-tơ
- Thời gian giữa hai lần bảo dưỡng kéo dài
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Đi-ê-zen
|Động cơ dẫn động
|Động cơ bốn thì
|Nhà sản xuất động cơ
|Yanmar
|Hiệu suất truyền động (kW)
|15,8
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|13000
|Bề rộng vận hành (mm)
|1000
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|1300
|Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
|1550
|Bình chứa rác quét được (l)
|300
|Khả năng leo dốc (%)
|18
|Tốc độ vận hành (km/h)
|10
|Diẹn tích màng lọc (m²)
|5,5
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|951
|Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
|951
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Thiết bị
- Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Tay lái trợ lực
- Công suất hút có thể điều chỉnh
- Nguyên lý đá rác
- Bộ truyền động dạng kéo tiến
- Bộ truyền động dạng kéo lùi
- Hút
- Trút đổ nâng thùng chứa thủy lực
- Sử dụng ngoài trời
- Chỉ báo ắc-quy
- Bộ đếm thời gian vận hành
- Chức năng quét, có thể ngắt
- Chổi biên, vung tự động
Videos
Khu vực ứng dụng
- Nhà máy chế biến vật liệu xây dựng
- Nhà máy đúc kim loại
- Nhà máy gia công kim loại
- Khu vực nhà kho
- Địa điểm xây dựng
- Sắt thép
- Nhà máy chế biến nguyên liệu