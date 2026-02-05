Xe quét hút KM 85/50 R Bp
Với xe quét hút ngồi lái KM 85/50 R, bạn đang bước vào thế giới của những người điều khiển xe quét. Máy cực kỳ nhanh nhẹn và nhỏ gọn, dễ vận hành và tự hào với hiệu suất cao.
KM 85/50 R, xe quét hút ngồi lái chạy bằng pin của chúng tôi, hoàn hảo cho các khu vực hạn chế và tắc nghẽn. Thiết kế nhỏ gọn và mức độ cơ động cao của nó có nghĩa là công việc vệ sinh có thể được thực hiện ở bất kỳ vị trí nào có không gian hạn chế, hành lang hẹp hoặc có nhiều góc. Thiết bị chuyên dụng cũng cực kỳ dễ vận hành và bảo trì. Ví dụ, bộ lọc bụi lớn, cho phép làm việc không có bụi, có thể dễ dàng được làm sạch khỏi vị trí vận hành. Ngoài ra, có thể tiếp cận các bộ phận thông qua nắp mở rộng và thay đổi con lăn quét chính nổi mà không cần dụng cụ. Bạn có thể biết khi nào là thời gian để thay đổi con lăn trên chỉ báo hao mòn, dễ đọc từ bên ngoài. Không cần thực hiện các điều chỉnh tiếp theo cho hệ thống quét - ngay cả các phần của sàn không bằng phẳng luôn được quét sạch mà không có bất kỳ vật sót nào. Chổi biên xoay có hiệu quả ngăn ngừa thiệt hại, trong khi bạn có thể điều chỉnh tốc độ quay của nó khi cần thiết. Hệ thống Home Base tích hợp cũng cho phép mang theo các dụng cụ vệ sinh khác.
Tính năng và ưu điểm
Khái niệm thùng chứa thông minh2 thùng chứa để loại bỏ đơn giản và đổ chất thải an toàn. Thùng chứa chất thải không có các cạnh gồ ghề cho phép đổ rỗng mà không để lại bất kỳ vật dụng sót nào. Bánh xe trên thùng chứa chất thải đơn giản hóa việc xử lý khi đổ.
Hệ thống màng lọc hiệu quảLọc polyester phẳng xếp li. Làm sạch hiệu quả với máy cạo kép. Hoạt động thoải mái từ vị trí điều hành. Truy cập vào bộ lọc thông qua nắp mở rộng mà không cần bất kỳ công cụ nào.
Công thái học thông minh cho mức độ thoải mái cao tại nơi làm việcRõ ràng và tiện dụng đính kèm của các yếu tố hoạt động. Điều chỉnh ghế lái mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Tay lái điều chỉnh chiều cao.
Tích hợp hệ thống Home Base và khu vực lưu trữ
- Kết nối linh hoạt và thiết thực để mang theo đơn giản các dụng cụ làm sạch khác.
- Ví dụ, chỉ đơn giản là mang theo dụng cụ nhặt rác, bàn chải, vải hoặc hộp đựng bổ sung.
- Khu vực lưu trữ lớn phía sau máy.
Chỉ báo mặc cho con lăn quét chính
- Có thể dễ dàng và thuận tiện nhìn từ bên ngoài.
- Xác định chính xác thời gian thay thế.
Chổi biên khi chuyển hướng
- Bảo vệ bàn chải bên chống lại thiệt hại.
- Thiết kế đáng tin cậy và mạnh mẽ.
- Giảm chi phí bảo trì và dịch vụ.
Thiết kế nhỏ gọn cho khả năng cơ động tối đa
- Khả năng cơ động tuyệt vời của máy.
- Lý tưởng cho các khu vực tắc nghẽn và hạn chế.
- Lái xe qua cửa mở bình thường (90 cm).
Điều chỉnh tốc độ của chổi biên
- Để thích ứng tốc độ bàn chải bên với loại và khối lượng bụi bẩn tương ứng.
- Giảm phân tán bụi.
Chổi lăn quét chính nổi
- Không cần điều chỉnh.
- Chất tẩy bụi bẩn tuyệt vời cũng trong trường hợp va đập / không đồng đều.
Khái niệm vận hành đơn giản
- Bàn chải con lăn và bàn chải bên có thể được bật và tắt một cách thuận tiện thông qua bàn đạp chân.
- Chuyển động tiến và lùi có thể được thiết lập và điều chỉnh thuận tiện bằng cách sử dụng công tắc chọn.
- Quy định khối lượng hút để quét bề mặt ẩm ướt.
Thông số kỹ thuật
|Động cơ dẫn động
|Động cơ xoay chiều
|Hiệu suất truyền động (V/W)
|24 / 1000
|Loại truyền động
|Điện
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|5100
|Tối đa hiệu suất khu vực với 2 bàn chải biên (m²/h)
|6510
|Bề rộng vận hành (mm)
|615
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|850
|Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
|1085
|Điện áp ắc-quy (V)
|24
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 2,5
|Bình chứa rác quét được (l)
|50
|Khả năng leo dốc (%)
|12
|Tốc độ vận hành (km/h)
|6
|Diẹn tích màng lọc (m²)
|2,3
|Tích tải tối đa (Kg)
|Tối đa 90
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|177,5
|Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
|230
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|179,5
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Scope of supply
- Lốp hơi
Thiết bị
- Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công
- Vệ sinh màng lọc cơ học
- Con lăn chổi chính dạng phao
- Công suất hút có thể điều chỉnh
- Nắp bụi thô
- Nguyên tắc đổ lật
- Bộ truyền động dạng kéo tiến
- Bộ truyền động dạng kéo lùi
- Hút
- Sử dụng ngoài trời
- Sử dụng trong nhà
- Tốc độ chổi bên có thể điều chỉnh
- Chỉ báo ắc-quy
- Bộ đếm thời gian vận hành
- Thùng chứa nước thải di động
- Chức năng quét, có thể ngắt
- Chổi biên, vung tự động
- Tuự động điều chỉnh độ mòn con lăn chổi chính
- Màn hình đa tính năng
- Tùy chọn ràng buộc Home Base
Khu vực ứng dụng
- Lý tưởng để làm sạch các phòng sản xuất, nhà kho và các tòa nhà hậu cần nhỏ
- Bảo trì nhanh chóng làm sạch trong bãi đậu xe
- Giá trị nhỏ hơn như xưởng (nhỏ), sân trường, trạm dịch vụ hoặc đại lý xe hơi