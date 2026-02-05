KM 85/50 R, xe quét hút ngồi lái chạy bằng pin của chúng tôi, hoàn hảo cho các khu vực hạn chế và tắc nghẽn. Thiết kế nhỏ gọn và mức độ cơ động cao của nó có nghĩa là công việc vệ sinh có thể được thực hiện ở bất kỳ vị trí nào có không gian hạn chế, hành lang hẹp hoặc có nhiều góc. Thiết bị chuyên dụng cũng cực kỳ dễ vận hành và bảo trì. Ví dụ, bộ lọc bụi lớn, cho phép làm việc không có bụi, có thể dễ dàng được làm sạch khỏi vị trí vận hành. Ngoài ra, có thể tiếp cận các bộ phận thông qua nắp mở rộng và thay đổi con lăn quét chính nổi mà không cần dụng cụ. Bạn có thể biết khi nào là thời gian để thay đổi con lăn trên chỉ báo hao mòn, dễ đọc từ bên ngoài. Không cần thực hiện các điều chỉnh tiếp theo cho hệ thống quét - ngay cả các phần của sàn không bằng phẳng luôn được quét sạch mà không có bất kỳ vật sót nào. Chổi biên xoay có hiệu quả ngăn ngừa thiệt hại, trong khi bạn có thể điều chỉnh tốc độ quay của nó khi cần thiết. Hệ thống Home Base tích hợp cũng cho phép mang theo các dụng cụ vệ sinh khác.