Xe quét KM 70/20 C
Máy quét rác có kiểu dáng nhỏ gọn nhằm mục đích sử dụng trong nhà và ngoài trời
KM 70/20 C của Kacher mang lại sự lựa chọn thay thế nhanh chóng và thuận tiện. Nét đặc trưng của thiết bị này đó là thùng chứa nước thải dung tích 20l, chổi quay có thể điều chỉnh, mặt chải cho đường mép, trọng lượng nhẹ và dễ dàng sử dụng.
Tính năng và ưu điểm
Bộ truyền động con lăn chổi quét chính
- Con lăn chổi quét chính được truyền động bằng cả hai bánh xe - đảm bảo kết quả tuyệt vời khi quay sang trái hoặc phải.
Tay đẩy điều chỉnh được
- Vừa an toàn vừa hiệu quả nhờ ba tư thế chiều cao.
- Có thể gập lại để tiết kiệm không gian cất đặt.
Có thể chứa thể tích chất bẩn lớn
- Tay cầm thùng chứa an toàn, hiệu quả để thao tác và trút đổ dễ dàng.
Màng lọc bụi
- Màng lọc bụi vệ sinh khi thải và ngăn không cho đóng bụi trong khi quét.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|thủ công
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|2800
|Bề rộng vận hành (mm)
|480
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|700
|Dung tích bình chứa gộp/thuần (l)
|42 / 20
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|22
|Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
|23
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|25,894
|Kích thước bao bì (D x R x C) (mm)
|795 / 400 / 935
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1300 / 765 / 1035
Scope of supply
- Màng lọc bụi mịn
Thiết bị
- Bộ truyền động chổi quét thủ công
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Tay đẩy gập xuống
- Nguyên lý đá rác
- Sử dụng ngoài trời
- Sử dụng trong nhà
Videos
Khu vực ứng dụng
- Để làm sạch các sảnh sản xuất, nhà kho và sảnh hậu cần, cũng như các khu vực chất hàng
- Để làm sạch bãi đậu xe và trạm dịch vụ
- Để làm sạch các khu vực như sân trường và trong môi trường thành phố
- Cũng lý tưởng cho các hội thảo nhỏ hơn và trong nông nghiệp
Phụ kiện
PHẦN THƯỞNG
Giải thưởng Heimwerker Praxis 2014 suất sắc nhất
Heimwerker Praxis 2014 của chúng tôi được chọn là một trong những điểm nổi bật của ngành sản xuất công cụ dụng vụ bởi tạp chí "HEIMWERKER PRAXIS 1/2014".
Danh hiệu thiết bị tốt nhất 2014
Máy quét dọn KM 70/20 được trao giải "THIẾT BỊ TỐT NHẤT 2014" bởi tạp chí "Heimwerker Praxis".