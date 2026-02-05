Xe quét KM 70/30 C Bp Pack
Xe quét rác đẩy tay với chổi lăn điện và chổi biên như nhau giữa bên trái và phải, tự kiểm soát theo đường thẳng. Lông bàn chải thông thường có khả năng chống ẩm cho mọi bề mặt. Thiết bị có bộ lọc bụi mịn, khung nhựa bền, dễ tháo lắp chổi lăn và bên chải có thể co rút.
Xe quét đẩy tay KM 70/30 C là dòng sản phẩm chuyên dụng cải tiến của KSM 690. Cải tiến dựa trên công nghệ KM 70/20 C với các tính năng vượt trội. Chổi lăn chính và chổi biên của KM 70/30 C được vận hành bằng điện, do vậy việc quét góc nhà trở nên quá đơn giản. Tay đẩy điều chỉnh trong 3 giai đoạn, có thể gấp gọn và dễ sử dụng. Chổi lăn chính và chổi biên được điều chỉnh độ cao dễ dàng, do đó thích hợp với mọi loại bề mặt. Điều chỉnh chổi lăn chính một cách nhanh chóng bằng 6 bước bấm nút. Ắc-quy 12-V và bộ sạc tương ứng (230V, ổ cắm an toàn) ở trong máy.
Tính năng và ưu điểm
Tay đẩy điều chỉnh đượcVừa an toàn vừa hiệu quả nhờ ba tư thế chiều cao. Có thể gập lại để tiết kiệm không gian cất đặt.
Khái niệm thiết kế EASY-OperationDễ dàng sử dụng thay đổi chương trình.
Dễ dàng di chuyểnTay cầm trước và sau để dễ dàng di chuyển và vận chuyển trên xe ô tô
Hút bụi mịn (chỉ cho dòng Adv)
- Quạt hút bằng điện để loại bỏ bụi mịn khỏi thùng chứa rác
- Có thể ngắt khi đang quét sàn ướt
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|thủ công
|Hiệu suất truyền động (V/W)
|12 / 150
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|2800
|Bề rộng vận hành (mm)
|480
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|700
|Dung tích bình chứa gộp/thuần (l)
|42 / 20
|Thời gian vận hành (h)
|3,5
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 2,5
|Thời gian sạc ắc-quy (h)
|12
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|45,1
|Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
|44
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1200 / 770 / 1050
Scope of supply
- Màng lọc bụi mịn
- Ắc-quy và bộ sạc theo máy được bao gồm
Thiết bị
- Bộ truyền động chổi quét điện
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Tay đẩy gập xuống
- Nguyên lý đá rác
- Sử dụng ngoài trời
- Sử dụng trong nhà
Videos
Khu vực ứng dụng
- Để làm sạch các sảnh sản xuất, nhà kho và sảnh hậu cần, cũng như các khu vực chất hàng
- Để làm sạch bãi đậu xe và trạm dịch vụ
- Để làm sạch các khu vực như sân trường và trong môi trường thành phố
- Cũng lý tưởng cho các hội thảo nhỏ hơn và trong nông nghiệp