Xe quét rác đẩy tay với chổi lăn điện và chổi biên như nhau giữa bên trái và phải, tự kiểm soát theo đường thẳng. Lông bàn chải thông thường có khả năng chống ẩm cho mọi bề mặt. Thiết bị có bộ lọc bụi mịn, khung nhựa bền, dễ tháo lắp chổi lăn và bên chải có thể co rút.

Xe quét đẩy tay KM 70/30 C là dòng sản phẩm chuyên dụng cải tiến của KSM 690. Cải tiến dựa trên công nghệ KM 70/20 C với các tính năng vượt trội. Chổi lăn chính và chổi biên của KM 70/30 C được vận hành bằng điện, do vậy việc quét góc nhà trở nên quá đơn giản. Tay đẩy điều chỉnh trong 3 giai đoạn, có thể gấp gọn và dễ sử dụng. Chổi lăn chính và chổi biên được điều chỉnh độ cao dễ dàng, do đó thích hợp với mọi loại bề mặt. Điều chỉnh chổi lăn chính một cách nhanh chóng bằng 6 bước bấm nút. Ắc-quy 12-V và bộ sạc tương ứng (230V, ổ cắm an toàn) ở trong máy.

Tính năng và ưu điểm
Xe quét KM 70/30 C Bp Pack: Tay đẩy điều chỉnh được
Vừa an toàn vừa hiệu quả nhờ ba tư thế chiều cao. Có thể gập lại để tiết kiệm không gian cất đặt.
Xe quét KM 70/30 C Bp Pack: Khái niệm thiết kế EASY-Operation
Dễ dàng sử dụng thay đổi chương trình.
Xe quét KM 70/30 C Bp Pack: Dễ dàng di chuyển
Tay cầm trước và sau để dễ dàng di chuyển và vận chuyển trên xe ô tô
Hút bụi mịn (chỉ cho dòng Adv)
  • Quạt hút bằng điện để loại bỏ bụi mịn khỏi thùng chứa rác
  • Có thể ngắt khi đang quét sàn ướt
Thông số kỹ thuật

Loại truyền động thủ công
Hiệu suất truyền động (V/W) 12 / 150
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h) 2800
Bề rộng vận hành (mm) 480
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm) 700
Dung tích bình chứa gộp/thuần (l) 42 / 20
Thời gian vận hành (h) 3,5
Thời gian sử dụng pin (h) Tối đa 2,5
Thời gian sạc ắc-quy (h) 12
Màu sắc Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg) 45,1
Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg) 44
Kích thước (D x R x C) (mm) 1200 / 770 / 1050

Scope of supply

  • Màng lọc bụi mịn
  • Ắc-quy và bộ sạc theo máy được bao gồm

Thiết bị

  • Bộ truyền động chổi quét điện
  • Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
  • Tay đẩy gập xuống
  • Nguyên lý đá rác
  • Sử dụng ngoài trời
  • Sử dụng trong nhà
Xe quét KM 70/30 C Bp Pack
Videos
Khu vực ứng dụng
  • Để làm sạch các sảnh sản xuất, nhà kho và sảnh hậu cần, cũng như các khu vực chất hàng
  • Để làm sạch bãi đậu xe và trạm dịch vụ
  • Để làm sạch các khu vực như sân trường và trong môi trường thành phố
  • Cũng lý tưởng cho các hội thảo nhỏ hơn và trong nông nghiệp
Phụ kiện