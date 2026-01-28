Xe quét KM 70/30 C Bp Pack Adv
Xe quét đẩy tay được quét tốt bằng tay cầm uống cong và điều khiển rất tốt bằng phương thẳng. Chống ẩm cho các bề mặt bao gồm bộ lọc bụi mịn, khung nhựa chắc chắn, chổi lăn chính dễ điều chỉnh và chổi biên lên dốc dễ dàng.
Xe quét đẩy tay KM 70/30 C là sự kế thừa thành công của KSM 690. Sự phát triển thành công dựa trên thiết bị quét KM 70/20 C với các tính năng nổi bật. Chổi chính và chổi biên của KM 70/30 C được sử dụng bằng điện nên khi quét tại các góc rất đơn giản. Chổi chính và chổi biên có thể điều chỉnh chiều cao dễ dàng nên có thể thích ứng cho các bề mặt khác nhau. Lăn chổi chính được thức hiện nhanh chóng bằng nút tay cầm 6 bước. Pin 12-V và bộ sạc tương ứng được đặt trên máy.
Tính năng và ưu điểm
Tay đẩy điều chỉnh đượcVừa an toàn vừa hiệu quả nhờ ba tư thế chiều cao. Có thể gập lại để tiết kiệm không gian cất đặt.
Khái niệm thiết kế EASY-OperationDễ dàng sử dụng thay đổi chương trình.
Dễ dàng di chuyểnTay cầm trước và sau để dễ dàng di chuyển và vận chuyển trên xe ô tô Bánh xe nhô ra giúp vận chuyển thiết bị các bước dễ dàng hơn
Hút bụi mịn (chỉ cho dòng Adv)
- Quạt hút bằng điện để loại bỏ bụi mịn khỏi thùng chứa rác
- Có thể ngắt khi đang quét sàn ướt
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|thủ công
|Hiệu suất truyền động (V/W)
|12 / 195
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|2800
|Bề rộng vận hành (mm)
|480
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|700
|Dung tích bình chứa gộp/thuần (l)
|42 / 30
|Diẹn tích màng lọc (m²)
|0,61
|Thời gian vận hành (h)
|2,5
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 2,5
|Thời gian sạc ắc-quy (h)
|12
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|48
|Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
|47
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|54,911
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1200 / 770 / 1050
Scope of supply
- Màng lọc bụi mịn
- Bộ lọc xếp ly.: Giấy
- Ắc-quy và bộ sạc theo máy được bao gồm
Thiết bị
- Bộ truyền động chổi quét điện
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công
- Tay đẩy gập xuống
- Nguyên lý đá rác
- Hút
- Sử dụng ngoài trời
- Sử dụng trong nhà
Khu vực ứng dụng
- Để làm sạch các sảnh sản xuất, nhà kho và sảnh hậu cần, cũng như các khu vực chất hàng
- Để làm sạch bãi đậu xe và trạm dịch vụ
- Để làm sạch các khu vực như sân trường và trong môi trường thành phố
- Cũng lý tưởng cho các hội thảo nhỏ hơn và trong nông nghiệp