Xe quét đẩy tay KM 70/30 C là sự kế thừa thành công của KSM 690. Sự phát triển thành công dựa trên thiết bị quét KM 70/20 C với các tính năng nổi bật. Chổi chính và chổi biên của KM 70/30 C được sử dụng bằng điện nên khi quét tại các góc rất đơn giản. Chổi chính và chổi biên có thể điều chỉnh chiều cao dễ dàng nên có thể thích ứng cho các bề mặt khác nhau. Lăn chổi chính được thức hiện nhanh chóng bằng nút tay cầm 6 bước. Pin 12-V và bộ sạc tương ứng được đặt trên máy.