Nước rửa kính RM 500, 500ml

Nước rửa kính RM 500 hoàn hảo để vệ sinh tất cả các bề mặt trơn nhẵn chống thấm nước mà không để lại các vệt nước đọng. Loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu từ dầu mỡ, côn trùng và khí thải.

Thông số kỹ thuật

Kích thước đóng gói (ml) 500
Đơn vị gói (Unit) 8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,562
Kích thước (D x R x C) (mm) 65 x 65 x 210
Khu vực ứng dụng
  • Dành cho bề mặt cửa sổ và bề mặt kính
  • Cửa sổ Lattice
  • Kính
  • Bàn kiếng
  • Kiếng phòng tắm