Nước rửa kính RM 500, 500ml
Nước rửa kính RM 500 hoàn hảo để vệ sinh tất cả các bề mặt trơn nhẵn chống thấm nước mà không để lại các vệt nước đọng. Loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu từ dầu mỡ, côn trùng và khí thải.
Thông số kỹ thuật
|Kích thước đóng gói (ml)
|500
|Đơn vị gói (Unit)
|8
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,562
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|65 x 65 x 210
Khu vực ứng dụng
- Dành cho bề mặt cửa sổ và bề mặt kính
- Cửa sổ Lattice
- Kính
- Bàn kiếng
- Kiếng phòng tắm