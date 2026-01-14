Nước rửa kính RM 500, 500ml

Nước rửa kính RM 500 hoàn hảo để vệ sinh tất cả các bề mặt trơn nhẵn chống thấm nước mà không để lại các vệt nước đọng. Loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu từ dầu mỡ, côn trùng và khí thải.