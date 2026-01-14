Súng phun đa chức năng Plus
Bốn kiểu phun, tay cầm thoải mái có thể xoay và công nghệ màng lọc để sử dụng không bị nhỏ giọt: súng phun đa năng Plus hoàn hảo cho các công việc tưới nước đòi hỏi khắt khe.
Có thể dễ dàng xử lý các công việc tưới cây với các yêu cầu khác nhau với súng phun đa năng Plus. Công nghệ màng lọc tiên tiến do Kärcher phát triển đảm bảo đầu phun không nhỏ giọt cho mọi lần sử dụng - ngay cả khi chuyển đổi kiểu phun. Nếu cần thiết, màng trên đĩa vòi hoa sen có thể được tháo ra và làm sạch để luôn đạt được kết quả phun tối ưu. Tay cầm có thể xoay, với kích hoạt có thể khóa được, có thể hướng về phía trước hoặc phía sau, cho phép cá nhân vận hành thoải mái. Súng có 4 kiểu phun: vòi hoa sen, tia phẳng ngang, tia thổi khí và phun sương mịn. Vòi phun sương nhẹ nhàng là lựa chọn hoàn hảo cho những loại cây nhạy cảm, trong khi đó vòi hoa sen lại lý tưởng để tưới cây và bồn hoa. Đối với các công việc dọn dẹp nhỏ hơn trong vườn, nên sử dụng tia phun điểm. Với van điều khiển, súng phun có thể được vận hành bằng một tay, lưu lượng nước có thể được điều chỉnh theo yêu cầu. Lưu ý: Các loại súng phun từ Kärcher tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop và có thể được kết nối với vòi vườn của bạn mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ màng đặc biệt
- Đảm bảo sử dụng chống nhỏ giọt trong quá trình thay đổi kiểu phun và sau khi cắt nước.
Tay cầm có thể xoay
- Khả năng hoạt động cá nhân với tay cầm kích hoạt hướng về phía trước hoặc phía sau.
Dễ điều khiển
- Điều chỉnh tốc độ dòng chảy trên vòi phun chỉ bằng một tay.
Khóa tay cầm được kích hoạt dễ dàng
- Để tiện lợi và tưới nước liên tục.
Bốn kiểu phun có thể lựa chọn với chức năng khóa: Vòi hoa sen, dòng phẳng, tia sục khí, phun sương
- Kiểu phun phù hợp cho mọi khu vực ứng dụng.
Chất liệu nhựa mềm
- Để chống trượt, thoải mái hơn và bảo vệ khỏi bị hư hại.
Tự thoát nước
- Bảo vệ khỏi hư hại do sương giá gây ra.
Đĩa tắm có thể tháo rời
- Để làm sạch màng của đầu phun bị tắc.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (Kg)
|0,22
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,245
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|240 x 70 x 127
Thiết bị
- Số lượng chế độ phun nước: 4
- Tay cầm có thể xoay
- Khóa trên tay cầm
- Lượng nước có thể điều chỉnh
- Chế độ tự xả
- Chất liệu nhựa mềm
- Kiểu phun: sương mịn
- Kiểu phun: tia phẳng chiều ngang
- Kiểu phun: tia nước tập trung
- Kiểu phun: tia xoáy
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Bồn hoa, mảng rau
- Làm sạch các bùn đất trên bề mặt
- Để làm sạch lá
- Để tưới nhẹ nhàng cho những cây nhạy cảm, ví dụ: cây con
- Hàng rào, bụi rậm
- Để tưới cây trong chậu