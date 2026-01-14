Có thể dễ dàng xử lý các công việc tưới cây với các yêu cầu khác nhau với súng phun đa năng Plus. Công nghệ màng lọc tiên tiến do Kärcher phát triển đảm bảo đầu phun không nhỏ giọt cho mọi lần sử dụng - ngay cả khi chuyển đổi kiểu phun. Nếu cần thiết, màng trên đĩa vòi hoa sen có thể được tháo ra và làm sạch để luôn đạt được kết quả phun tối ưu. Tay cầm có thể xoay, với kích hoạt có thể khóa được, có thể hướng về phía trước hoặc phía sau, cho phép cá nhân vận hành thoải mái. Súng có 4 kiểu phun: vòi hoa sen, tia phẳng ngang, tia thổi khí và phun sương mịn. Vòi phun sương nhẹ nhàng là lựa chọn hoàn hảo cho những loại cây nhạy cảm, trong khi đó vòi hoa sen lại lý tưởng để tưới cây và bồn hoa. Đối với các công việc dọn dẹp nhỏ hơn trong vườn, nên sử dụng tia phun điểm. Với van điều khiển, súng phun có thể được vận hành bằng một tay, lưu lượng nước có thể được điều chỉnh theo yêu cầu. Lưu ý: Các loại súng phun từ Kärcher tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop và có thể được kết nối với vòi vườn của bạn mà không gặp bất kỳ sự cố nào.