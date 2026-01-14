Súng phun làm sạch Kärcher WBS 3 cải tiến với tia xoay giúp nhanh chóng làm sạch các chậu cây, bàn ghế và các thiết bị trong sân vườn. Tia xoay nhanh chóng loại bỏ các vết bụi bẩn ở mức độ nhẹ và giúp dễ dàng làm sạch các khu vực rộng lớn, tiết kiệm thời gian lên đến 50%. Thiết bị mang lại hiệu quả sử dụng nhanh chóng và đa dạng cho tất cả các thiết bị trong sân vườn với mức độ bụi bẩn nhẹ. Bao gồm hai pin AA 1,5 V cung cấp năng lượng cần thiết cho động cơ.