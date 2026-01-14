Súng phun làm sạch Súng phun WBS 3
Súng phun làm sạch Kärcher WBS 3 cải tiến với tia xoay giúp nhanh chóng làm sạch các chậu cây, bàn ghế và các thiết bị trong sân vườn. Tia xoay nhanh chóng loại bỏ các vết bụi bẩn ở mức độ nhẹ và giúp dễ dàng làm sạch các khu vực rộng lớn, tiết kiệm thời gian lên đến 50%. Thiết bị mang lại hiệu quả sử dụng nhanh chóng và đa dạng cho tất cả các thiết bị trong sân vườn với mức độ bụi bẩn nhẹ. Bao gồm hai pin AA 1,5 V cung cấp năng lượng cần thiết cho động cơ.
Tính năng và ưu điểm
Plug-and-playKhông có thời gian thiết lập, không cần thêm phụ kiện. Tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop hiện có.
Tia phun xoay cải tiếnTia phun xoay giúp giảm thời gian làm sạch lên đến 50% Thời gian sử dụng lến đến 1H
Tia phun điểmĐầu phun kim loại chất lượng cao cho phép làm sạch chính xác.
Kiểu dáng tiện lợi
- Lý tưởng trong mọi tình huống.
Vận hành đơn giản
- Chuyển đổi đơn giản giữa tia phun điểm và tia phun xoay nhờ công tắc 2 giai đoạn.
- Tự do di chuyển hơn nhờ điều khiển bằng một tay.
Tự thoát nước
- Bảo vệ khỏi hư hại do sương giá gây ra.
Tùy chọn tưới nước
- Tia phun điểm cũng thích hợp cho các công việc tưới nước đơn giản.
Thông số kỹ thuật
|Lưu lượng nước tối đa (l/h)
|583
|Tốc độ tối đa (rpm)
|1100
|Thời gian sử dụng pin (h)
|khoảng 1
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|0,3
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|0,461
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,634
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|165 x 60 x 203
Scope of supply
- Pin được bao gồm
Thiết bị
- Số lượng chế độ phun nước: 2
- Chế độ tự xả
- Phun điểm
- Tia phun xoay
- Click connection
- Công tắc 2 giai đoạn
- Yêu cầu pin
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Thùng rác
- Chậu hoa
- Tưới vườn