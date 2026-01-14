Đầu nối ống nước 2 chiều
Đầu nối hai chiều để kết nối hai ống. Chất lượng mạnh mẽ và thiết kế tiện dụng.
Các đầu nối vòi, đầu nối ống và ống mềm là những phụ kiện cần thiết cho một hệ thống tưới nước hiệu quả. Kärcher cung cấp đầy đủ các phụ kiện để kết nối, ngắt kết nối và sửa chữa hệ thống tưới cây. Ví dụ, đầu nối hai chiều để kết nối hai ống. Đầu nối hai chiều chất lượng cao phù hợp với tất cả các ống mềm tiêu chuẩn trong vườn và được thiết kế tiện lợi để dễ dàng xử lý. Đầu nối hai chiều tương thích với ba đường kính ống được sử dụng rộng rãi nhất và tất cả các hệ thống click.
Tính năng và ưu điểm
Bền bỉ
- Đảm bảo bền bỉ
Kết nối 2 ống nước
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,009
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,026
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|51 x 36 x 36
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác