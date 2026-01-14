Các đầu nối vòi, đầu nối ống và ống mềm là những phụ kiện cần thiết cho một hệ thống tưới nước hiệu quả. Kärcher cung cấp đầy đủ các phụ kiện để kết nối, ngắt kết nối và sửa chữa hệ thống tưới cây. Ví dụ, đầu nối hai chiều để kết nối hai ống. Đầu nối hai chiều chất lượng cao phù hợp với tất cả các ống mềm tiêu chuẩn trong vườn và được thiết kế tiện lợi để dễ dàng xử lý. Đầu nối hai chiều tương thích với ba đường kính ống được sử dụng rộng rãi nhất và tất cả các hệ thống click.